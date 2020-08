Osaka, Williams, Barty & Co.: 9 Tennisspielerinnen unter den Forbes-Top-10

Naomi Osaka ist die bestverdienedste Sportlerin weltweit - das hat das US-Finanzmagazin Forbes errechnet. Ohnehin ist Tennis in Sachen "Verdienst" ganz vorne dabei.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2020, 13:29 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

37,4 Millionen US-Dollar soll Osaka zwischen dem 1. Juni 2019 und 1. Juni 2020 eingenommen haben - den Großteil davon über Werbung. Die sie natürlich wiederum in erster Linie ihren Grand-Slam-Siegen bei den US Open 2018 und den Australian Open 2019 zu verdanken hat.

Osaka steht damit vor Serena Williams, die es auf 36 Millionen US-Dollar brachte, 32 Millionen davon aus Werbeverträgen. An dritter Stelle liegt die aktuelle Nummer 1 der Welt, Ashleigh Barty, mit 13,1 Millionen US-Dollar. Worin "nur" 3 Millionen aus Werbung enthalten sind: Barty hatte 10,1 Millionen US-Dollar auf dem Tennisplatz verdient, allein nach ihrem Sieg bei den WTA Finals in Shenzhen machte es für 4,4 Millionen mal "klingelingeling" in der Kasse.

Rosie Casals: "Stolz darauf, wo das Damentennis 50 Jahre später steht"

Es ist nach wie vor eine große Distanz zu den Herren, hier lag Roger Federer in diesem Jahr erstmals an der Spitze, mit 106,3 Millionen US-Dollar an Gesamteinnahmen, 100 Millionen hiervon aus Werbung.

Dennoch ist Tennis DIE Einnahmequelle für Sportlerinnen: Neun der zehn Topplatzierten in Sachen Einnahmen kommen aus dem Tennis. Einzige Ausnahme: Alex Morgan, Co-Kapitänin der US-Fußballmannschaft, die mit 4,6 Millionen US-Dollar auf Platz zehn liegt.

"Ich bin stolz darauf, wo das Damentennis 50 Jahre später steht - und zu wissen, dass wir mitentscheidend für den heutigen Erfolg waren", wird Rosie Casals zitiert. Casals war eine der "Original 9"-Spielerinnen, die einst an der Gründung einer eigenen Damen-Tour und an der WTA beteiligt waren.

Die US Open hatten 1973 als erstes Grand-Slam-Turniere gleiches Preisgeld für Herren und Damen ausgeschüttet, Wimbledon war 2007 als letztes Major-Turnier nachgezogen.

