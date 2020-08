Naomi Osaka: Mixed-Partner verzweifelt gesucht!

Naomi Osaka hat via Twitter einen Hilferuf in Sachen Mixed-Partner abgesetzt. Und bereits etwas Aufmunterung bekommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2020, 13:32 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

"Ich würde gerne maßvoll damit anfangen, Mixed zu spielen. Aber ich bin so schlecht im Doppel, dass ich vermutlich die ganze Zeit 'Sorry' sagen und mich blamieren würde", twitterte Osaka am Dienstagabend in die Doppel- und Mixedwelt des Tennis.

Und so gerne wir ihr die Sache schönreden würden: Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Weltranglisten-Zehnte bislang tatsächlich nicht als Doppelgigantin aufgefallen ist. Ein Doppel-Ranking? Hat sie keines mehr. Ihr letzter Auftritt? Stammt aus dem Jahr 2017. Ihre Bilanz auf WTA-Ebene: nur 1 Sieg bei 8 Niederlagen...

Stubbsy hilft...

Immerhin gab's direkt Hilfe von einer, die weiß, wie man Doppel spielt. Rennae Stubbs, ehemalige Nummer 1 und vierfache Grand-Slam-Siegerin im Doppel. Und zweifache im Mixed. "Es sieht so aus, Naomi", antwortete "Stubbsy" also. "Du schlägst mit 115 mp/h auf und dein Typ geht rein oder machst einen Grundschlag. Dann returnierst du bei 90 mp/h und der Typ geht rein... ODER du ziehst einen weiteren Ball auf die andere Seite und der Typ geht dann rein. Es ist eigentlich recht einfach." Ein Angebot gab's auch: "Ich denke, dass ich dir jemanden finden kann, wenn du magst..?"

Und Swiatek bietet sich an

Eine Antwort steht noch aus. Aber zumindest fürs Doppel wäre eine Alternative bereits da. Iga Swiatek nämlich, die schrieb: "Das mit dem Nicht-sorry-sagen kannst du mit mir im Doppel üben. Mir macht das nichts aus." Antwort Osaka: "Ich will aber nicht, dass du das letzte bisschen Respekt vor mir verlierst, das du noch hast..."

Wortspiel haut einen von den Socken

Einer hingegen, der sich noch nicht gemeldet hat, wäre vermutlich die beste Wahl, und das nicht nur spielerisch. Denn wie ein Twitter-User feststellte, könnte Jack Sock zumindest namentlich zum vielleicht genialsten Mixed-Team beitragen. Oder würdet ihr "Osocka" etwa nicht die Daumen drücken..?