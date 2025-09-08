Ostapenko, Maria und Co.: So geht es in dieser Woche auf der WTA-Tour weiter

In dieser Woche finden auf der WTA-Tour zwei Turniere statt. Vor allem das Starterfeld im mexikanischen Guadalajara kann sich sehen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 18:22 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko schlägt in Mexiko auf

Dass sich Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova und Co. nach den Strapazen bei den US Open erstmal eine Pause gönnen, dürfte nun wahrlich nicht überraschen. Und dennoch müssen die Tennisfans voraussichtlich nicht lange auf großartiges Frauentennis warten. Denn die Teilnehmerfelder in Guadalajara und Sao Paolo können sich - insbesondere für die Woche nach einem Major-Event - mehr als nur sehen lassen.

In Mexiko wird das 500er-Turnier von der Weltranglistenneunten Elise Mertens angeführt, die nach einem Freilos zu Beginn auf Maria Sakkari oder Elsa Jacquemot trifft. Schon im Viertelfinale könnte auf die Belgierin Tatjana Maria warten. Deutschlands einzige Starterin ist an Position sechs gesetzt und eröffnet gegen die Türkin Zeynep Sonmez.

Haddad Maia in Sao Paolo topgesetzt

Neben Mertens profitieren in Guadalajara auch Veronika Kudermetova, Jelena Ostapenko und Magdalena Frech zunächst von einem Freilos. Die Titelverteidigerin aus Polen könnte es schon in der zweiten Runde mit der US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, zu tun bekommen. Die US-Amerikanerin spielt zum Auftakt gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini.

Beim 250er-Event in Sao Paolo, wo wie in Guadalajara auf Hartplatz gespielt wird, führt Lokalmatadorin Beatriz Haddad Maia das Feld an. Weitere prominente Namen im Feld sind Alexandra Eala sowie Ajla Tomljanovic. Deutschsprachige Spielerinnen sind in der brasilianischen Metropole nicht am Start.

Das Einzel-Tableau in Guadalajara

Das Einzel-Tableau in Sao Paolo