Over and out? Von wegen! Venus Williams nennt für Guangzhou

Venus Williams hat weiterhin Lust auf die WTA-Tour. Und folgerichtig eine Wildcard für das 250er-Event in Guangzhou Ende Oktober erhalten - im Einzel und im Doppel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 08:37 Uhr

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© Getty Images Venus Williams wird in Guangzhou im Einzel und im Doppel starten

Venus Williams hat in der laufenden Saison noch kein Einzel-Match auf der WTA-Tour gewonnen, genau genommen muss man bis zum Erfolg gegen Peyton Stearns in Washington im Sommer 2025 zurückgehen, um einen Sieg von Venus zu finden. Was die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel aber nicht davon abhält, weiter mitzumischen.

Zuletzt bei den US Open hatte Venus an der Seite von Schwester Serena ja für ein Novum gesorgt: Die Prominenz der beiden hatte dafür gesorgt, dass erstmals überhaupt ein Doppel in der Night Session angesetzt wurde. Und die Williams Sisters boten eine große Show, mussten sich am Ende aber Maya Joint und Hao-Ching Chan knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

Im Single war ja nur die 46-jährige Venus am Start, da kam da Aus gegen Sofia Kenin gleich in Runde eins. Insgesamt wäre das letzte Major des Jahres 2026 vielleicht die schöne Möglichkeit gewesen, sich ganz aus dem Tenniszirkus zu verabschieden. Aber da hat Venus Williams andere Pläne.

Denn wie dieser Tage bekannt wurde, hat Williams für das WTA-Tour-250-Event in Guangzhou genannt. Und zwar im Einzel wie auch im Doppel. Die Reise geht also weiter.