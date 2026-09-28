Angelique Kerber und Petra Kvitova beehren Einladungsturnier in Luxemburg

Angelique Kerber und Petra Kvitova werden Mitte Oktober bei einem Einladungsturnier in Luxemburg am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 22:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Angelique Kerber wird in Luxemburg auf dem Platz stehen

Angelique Kerber will ihren Titel beim Luxembourg Ladies Tennis Masters verteidigen. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin ist auch in diesem Jahr Teil des Einladungsturniers, das vom 15. bis 18. Oktober in der Coque Arena über die Bühne gehen wird. 2025 sicherte sich Kerber mit einem Finalsieg über Alize Cornet die Trophäe.

Neben Kerber werden in Luxemburg Petra Kvitova, Dominika Cibulkova, Yanina Wickmayer Tatiana Golovin, Agnieszka Radwanska, Magdalena Rybarikova und Monica Puig aufschlagen. “Das auch in diesem Jahr wieder zu beobachtende fantastische Wettbewerbsniveau wird ein Beweis für die herausragende Leistung der WTA-Spielerinnen sein – selbst nachdem sie sich aus dem Tourbetrieb zurückgezogen haben”, sagte Turnier-Botschafterin Daniela Hantuchova.

Viele Aktivitäten abseits des Platzes

Das Einladungsturnier ist mit 110.000 Euro dotiert, 50.000 davon gehen an die Siegerin. Abseits des Platzes werden die Spielerinnen an Aktivitäten teilnehmen, welche die Stärkung von Frauen und Mädchen ins Zentrum stellen. Außerdem wird im Anschluss an die Veranstaltung eine Spende an die WTA-Stiftung geleistet, um deren Partnerschaft mit dem Kinderernährungsprogramm von UNICEF zu unterstützen.