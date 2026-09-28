Amanda Anisimova beendet durchwachsene Saison vorzeitig

Amanda Anisimova wird im Jahr 2026 aufgrund einer Handgelenksverletzung kein Match mehr bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 20:24 Uhr

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© Getty Images Für Amanda Anisimova ist die Saison vorbei

Amanda Ansimova hat die Saison 2026 vorzeitig beendet. Das teilte die US-Amerikanerin am Montagabend auf Instagram mit. “Ich habe mir wieder eine Handgelenksverletzung zugezogen, um die ich mich kümmern muss", schrieb die 25-Jährige. “Es ist Zeit, wieder gesund zu werden, einen Neuanfang zu machen und euch alle im Jahr 2027 wiederzusehen.”

Vor wenigen Tagen sagte Anisimova wegen Problemen am linken Handgelenk ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Peking (30. September bis 11. Oktober) ab. In der chinesischen Hauptstadt hatte die US-Amerikanerin im Vorjahr den Titel geholt. Nach der Absage für die diesjährige Ausgabe wird die aktuelle Nummer elf der Welt aus den Top 15 fallen.

Für Anisimova endet die ohnehin schon durchwachsene Spielzeit 2026 demnach mit einer großen Enttäuschung. Die zweifache Grand-Slam-Finalistin gewann in dieser Saison keinen einzigen Titel. Ihr letztes Match absolvierte die 25-Jährige bei den US Open, als sie der Österreicherin Anastasia Potapova in Runde drei unterlag.