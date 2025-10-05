WTA Peking: Anisimova mit Sieg über Noskova zum 2. Masters-Titel

Trotz Durchhänger im zweiten Satz triumphierte die US-Amerikanerin Amanda Anisimova im Endspiel des 1000er-Turniers in Peking gegen die Tschechin Linda Noskova und feiert dadurch neben ihrem insgesamt vierten WTA-Titel auch den zweiten auf Masters-Ebene.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 15:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Trotz eines Zwischentiefs im zweiten Satz sicherte sich Amanda Anisimova in Peking ihren zweiten Titel auf 1000er-Ebene.

Auch wenn der direkte Vergleich zwischen Amanda Anisimova und Linda Noskova vor dem Finale in Peking mit je einem Sieg ausgeglichen war, ging die US-Amerikanerin als Nr. 3 der Setzliste gegen die Nr. 26 des Turniers als klare Favoritin ins Endspiel.

Und zu Beginn demonstrierte die Masters-Siegerin von Doha, warum sie in dieser Saison auch bereits in zwei Finals bei Grand-Slam-Turnieren stand. Mit ihren druckvollen Schlägen hetzte sie die Tschechin in den Rallyes hin und her und ließ diese im ersten Durchgang nicht einmal anschreiben. Mit einem unwiderstehlichen Rückhand-Return-Winner die Linie entlang fixierte sie nach 23 Minuten den Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit Start des zweiten Akts agierte Muchova mit etwas mehr Risiko und brachte ihre druckvolle Vorhand mehrfach zum Einsatz, während die Fehlerquote bei Anisimova deutlich anstieg. Dem Break im ersten Spiel ließ die 20-jährige Muchova im weiteren Verlauf ein weiteres folgen und servierte beim Stand von 5:2 zum Satzausgleich, den sie mit einem Vorhand-Winner besiegelte.

Im dritten Durchgang brachte die 24-jährige Anisimova wieder etwas mehr Konstanz in ihr Spiel und konnte wieder deutlich mehr Gewinnschläge ansetzen. Nach dem Break zum 4:2 bestätigte die zweifache Grand-Slam-Finalistin dieses bei eigenem Service und nahm ihrer Gegnerin zum Abschluss mit einem Rückhand-Gewinnschlag noch einmal den Aufschlag zum finalen 6:0, 2:6, 6:2-Erfolg nach 1:46 Stunden ab.

Mit ihrem Final-Erfolg in Peking feiert Anisimova ihren insgesamt vierten Titel auf der WTA-Tour und ihren zweiten auf 1000er-Ebene. In der Weltrangliste wird sie dennoch weiterhin hinter Sabalenka, Swiatek und Gauff auf Position 4 geführt bleiben.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking