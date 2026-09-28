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WTA Rankings: Australierinnen Birrell, Gibson und Joint machen Sprünge

Dank ihrer starken Auftritte in Seoul und Singapur haben sich die drei Australierinnen in der Weltrangliste mächtig verbessert. 

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 10:19 Uhr

Kimberly Birrell
© Getty Images
Kimberly Birrell

"Aussie Aussie Aussie!!!" - “Oi oi oi!!!” Jep - die vergangene Woche war eine der stärksten im australischen Damentennis seit Langem. Seit Samantha Stosur und Ash Barty ihren Schläger an den Nagel gehängt haben, fehlt es “down under” ja an der absoluten Spitzenkraft. Nun aber haben sich gleich drei Australierinnen im WTA-Ranking nach oben gespielt. 

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Als da wären: 

Ansonsten? Hat sich wenig verändert, in der Spitze gar nichts. Grund: Die Top-Damen pausieren nach den US Open. Und so führt hier weiterhin Elena Rybakina vor Aryna Sabalenka und Jessica Pegula die Weltrangliste an. 

Schön: French-Open-Finalistin Maja Chwalinska macht dank ihres Singapur-Halbfinals vier Plätze gut und ist die neue Nummer 21. Singapur-Siegerin Leylah Fernandez klettert nach unbefriedigenden letzten Wochen auch wieder auf Platz 26. 

Julia Grabher wieder unter den Top 100, Eva Lys nicht mehr

Beste Deutsche ist Tamara Korpatsch (53.) vor Tatjana Maria (84.). Eva Lys (102.) verlässt nach langer Zeit die Top 100. 

Top in Österreich ist nach wie vor Lilli Tagger (61.) vor Sinja Kraus (97.). 

Julia Grabher (99.) macht dank ihres Sieges in Tolentino zwölf Plätze gut und steht damit wieder unter den besten 100 Spielerinnen der Welt. 

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von Florian Goosmann

Montag
28.09.2026, 11:35 Uhr
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