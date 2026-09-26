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WTA Singapur: Fernandez kämpft sich ins Finale gegen „kampflose“ Gibson

Mit einer kämpferisch vorbildlichen Leistung besiegte die Kanadierin Leylah Fernandez im Halbfinale des WTA-500-Turniers in Singapur die French-Open-Finalistin Maja Chwalinska aus Polen und steht damit im Endspiel gegen die Australierin Talia Gibson, die von dem dramatischen Rückzug der Russin Tatiana Prozorova protitierte.

von Dietmar Kaspar
zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 15:39 Uhr

Getty Images
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Mit einem Comeback-Erfolg kämpfte sich Leylah Fernandez beim WTA-Turnier in Singapur ins Endspiel.

Im Halbfinale des WTA-500-Turniers sah sich die Kanadierin Leylah Fernandez im ersten Aufeinandertreffen auf der Tour der French-Open-Finalistin Maja Chwalinska aus Polen gegenüber. Dabei erwischte die Linkshänderin durch zu viele Eigenfehler einen Fehlstart mit einem schnellen 0:5-Rückstand. Zwar konnte die 24-Jährige dann ihrer Gegnerin den Aufschlag erstmals abnehmen, musste aber im Anschluss daran mit dem direkten Re-Break ihrer gleichaltrigen Gegnerin den ersten Durchgang deutlich überlassen.

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Im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach, doch Fernandez fand gegen Ende immer besser zu ihrem Spiel und konnte nach dem vorentscheidenden Break zum 5:4 den Satzgleichstand bei eigenem Service sicher herstellen. Mit dem Momentum im Rücken schaffte es die ehemalige US-Open-Finalistin immer besser, die Bälle zu verteilen und die Punkte erfolgreich zu Ende zu spielen. Mit ihrem ersten Matchball besiegelte die Weltranglisten-31. den 1:6, 6:4, 6:2-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden.

Den Court gar nicht erst betreten musste die Australierin Talia Gibson. Die 22-jährige profitierte von dem dramatischen Rückzug von Tatiana Prozorova, die nach einem Kopf-Treffer im Doppel vom Physiotherapeuten für spielunfähig erklärt wurde.

Während Fernandez im morgigen Finale ihren zweiten 500er-Titel und ihren insgesamt sechsten Titel auf der WTA-Tour anpeilt, möchte Gibson ihre erste Siegestrophäe auf WTA-Ebene einfahren.

Hier das Einzel-Tableau aus Singapur

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