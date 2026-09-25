WTA Singapur: Leylah Fernandez nimmt Top-Favoritin Andreeva raus

Im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Singapur besiegte die Kanadierin Leylah Fernandez die topgesetzte French-Open-Siegerin Mirra Andreeva und musste dabei nur in der Endphase des zweiten Durchgangs etwas zittern.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 14:48 Uhr

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© Getty Images Mit dem Erfolg in Singapur stellte Leylah Fernandez den direkten Vergleich gegen Mirra Andreeva auf 3:2.

Durchaus optimistisch durfte Leylah Fernandez beim WTA-500er-Event in Singapur ihre Viertelfinal-Begegnung gegen die topgesetzte Mirra Andreeva angehen, schließlich konnte die Kanadierin die French-Open-Siegerin kürzlich vor heimischer Kulisse in Toronto in zwei Sätzen bezwingen.

Nachdem die 24-jährige in ihrem ersten Aufschlagspiel zwei Break-Chancen ihrer Gegnerin abwehren konnte, schnappte sie sich selbst das erste Break der Partie, ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Service-Verlust nicht aus der Spur bringen und konnte den ersten Durchgang sicher nach Hause bringen.

Auch im zweiten Satz konnte sie einen zwischenzeitlichen Rückschlag in Form eines frühen Aufschlagverlusts wegstecken und sich eine 5:2-Führung erspielen. Zwar musste die ehemalige US-Open-Finalistin noch einmal zittern und ihre 19-jährige Gegnerin noch einmal auf 5:5 zurückkommen lassen, doch mit einem Endspurt bei nur zwei abgegebenen Punkten in den letzten beiden Spielen besiegelte die Nr. 6 des Turniers den finalen 6:2, 7:5-Erfolg nach 93 Minuten.

Im Halbfinale bekommt es die Linkshänderin mit der French-Open-Finalistin Maja Chwalinska aus Polen zu tun, die sich gegen die Belgierin Elise Mertens glatt in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Singapur