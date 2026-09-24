Amanda Anisimova: Keine Abnehmspritze

Amanda Anisimova hat erklärt, nicht auf die Abnehmspritze Ozempic zurückgegriffen zu haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 23:13 Uhr

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© Getty Images Amanda Anisimova

Anisimova hatte in den vergangenen Monaten sichtlich abgenommen, allerdings ohne Zugriff auf die Abnehmsptize Ozempic. Das stellte die letztjährige Wimbledon- und US-Open-Finalistin nun auf Instagram klar.

“An all die Gesundheitsspezialisten und Körper-Kommentatoren in den Kommentaren, ich habe kein Ozempic genommen, lasst mich bitte in Ruhe”, schrieb sie.

Anisimova hatte im Vorjahr eine überragende Saison gespielt und war bis auf Platz 3 der Welt geklettert. Aktuell ist sie auf Rang 11 notiert.

In jüngster Zeit hatte vor allem Serena Williams mit der Abnehmspritze für Schlagzeilen gesorgt. Sie war 2022 zurückgetreten. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter hatte sie zu GLP-1 gegriffen und nach eigenen Angaben 14 Kilo abgenommen - und damit den Grundstein für ihr Comeback in diesem Jahr gelegt. Sie wirbt zudem für die Herstellerfirma.