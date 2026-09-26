WTA Seoul: Joint und Birrell als „Doppelschichtler“ im Aussie-Finale

Nach dem gestrigen Komplett-Ausfall aufgrund des Wetters mussten die Spielerinnen beim WTA-250-Turnier in Seoul eine Doppelschicht in Form der Viertel- und Halbfinals bestreiten. Am zähesten erwiesen sich dabei Maya Joint und Kimberly Birrell, die sich dadurch in das erste rein australische WTA-Endspiel seit 2017 vorkämpfen konnten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 13:39 Uhr

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© Getty Images Die Serena-Williams-Bezwingerin von Wimbledon, Maja Joint, komplettierte in Seoul das erste rein australische Endspiel seit 2017.

Nach ihrem Viertelfinal-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets sah sich die an Position 2 gesetzte Kimberly Birrell in ihrem Halbfinale der auf Position 6 geführten Ungarin Anna Bondar gegenüber, die ebenfalls in drei Sätzen gegen die Rumänin Elena-Gabriele Ruse triumphieren konnte. In einem knapp zweieinhalbstündigen Fight mussten die beiden Spielerinnen auch im direkten Duell über die volle Distanz gehen, ehe sich die 28-jährige Australierin mit 7:5, 2:6, 6:1 zur ersten Endspielteilnahme der Saison behaupten konnte.

Immer besser in Fahrt kommt auch ihre an Position 5 geführte Landsfrau Maya Joint, die zu Beginn der Saison arg mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Nachdem die 20-jährige ihr Viertelfinale gegen die an Nr. 3 gelistete Thailänderin Lanlana Tararudee in zwei Sätzen siegreich gestalten konnte, sah sie sich der aufstrebenden Alina Korneeva gegenüber. Doch die junge Russin musste dem kräftezehrenden Programm Tribut zollen und beim Stand von 2:6, 0:1 aufgeben.

Somit stehen sich im ersten rein australischen WTA-Finale seit 2017 Joint und Birrell gegenüber, die auch ihr erstes offizielles Match auf der Tour bestreiten werden.

Hier das Einzel-Tableau aus Seoul