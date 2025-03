Padel: Das sind die derzeit fünf besten Paare der Welt

Die Vorfreude auf die neue Premier Padel-Saison ist greifbar. Das vergangene Jahr war geprägt von außergewöhnlichen Leistungen, bahnbrechenden Meilensteinen und dem Aufstieg neuer Talente. Da sich die Teams nun neu formieren und aufregende neue Partnerschaften entstehen, verspricht die kommende Saison etwas ganz Besonderes zu werden. Hier ist ein detaillierter Blick auf die interessantesten Padel-Paarungen, die du 2025 verfolgen solltest.

von Red Bull Content Pool

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 14:21 Uhr

© Red Bull Content Pool Arturo Coello und Agustin Tapia sind das derzeit wohl beste Padel-Paar der Welt

1. Arturo Coello und Agustin Tapia

Agustín Tapia und Arturo Coello haben 2024 eine noch nie dagewesene Dominanz aufgebaut, indem sie sich 14 Premier Padel-Titel (acht in Folge) sicherten und jedes andere Spitzenteam in allen Situationen und unter allen Bedingungen geschlagen haben, wodurch sie einen neuen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege aufstellten (47). Coellos souveräne Präsenz und Tapias einzigartige Mischung aus Fähigkeiten machen sie zu dem am schwersten zu schlagenden Duo der Welt. Auf dem Weg ins Jahr 2025 ist es ihr oberstes Ziel, ihre Spitzenposition zu halten und die 2024 errungenen Punkte zu verteidigen.

2. Alejandro Galán und Federico Chingotto

Das im März 2024 gegründete Duo mit dem bezeichnenden Namen "Chingalán" erarbeitete sich schnell einen Ruf, indem es zwei Premier Padel-Titel in Folge für sich entschied. Galáns Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, den Gegner unter Druck zu setzen, ergänzen sich perfekt mit Chingottos Beweglichkeit und seiner hervorragenden Defensive. Ihre Anpassungsfähigkeit und ihre gute Chemie waren der Schlüssel zu ihrem bisherigen Erfolg (2024 gewannen sie fünf Premier Padel-Trophäen). Im Jahr 2025 wollen sie ihr Momentum mitnehmen, ausbauen und die Top-Platzierten herausfordern.

3. Juan Lebrón und Franco Stupaczuk

Juan Lebrón kehrt auf die rechte Seite zurück und wird sich in der Saison 2025 mit Franco Stupaczuk zusammentun - ein Schachzug, der die Padel-Fans begeistern wird, denn er hat Erfolgspotenzial. Lebróns aggressiver Schuss und Stupaczuks Fähigkeit, das Spiel zu beenden, bilden eine ausgewogene und dynamische Grundlage für erfolgreiche Ergebnisse. Beide Spieler sind für ihren Kampfgeist bekannt und werden darauf brennen, sich in der neuen Saison als Spitzenteam zu etablieren.

4. Coki Nieto und Mike Yanguas

Coki Nieto und Mike Yanguas treffen 2025 wieder aufeinander, nachdem sie bereits 2022 zusammengespielt haben, und kombinieren ihre konsequente Spielweise und ihre starken Defensivfähigkeiten. Beide haben sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich weiterentwickelt und es ist zu erwarten, dass ihre Wiedervereinigung gute Ergebnisse bringen wird. Ihre Fähigkeit, lange Ballwechsel aufrechtzuerhalten und aus den Fehlern der Gegnerinnen Kapital zu schlagen, wird entscheidend sein, wenn sie in der obersten Liga erfolgreich sein wollen.

Nieto beendete die Saison mit einem Höhepunkt: Bei den Weltmeisterschaften überraschte er alle, indem er mit Arturo Coello das Finale erreichte. Gegen die "Superpibes" Stupaczuk und Di Nenno lieferte Nieto eine fast fehlerfreie Leistung ab und gewann eindrucksvoll mit 6:1, 6:2.

Obwohl Spanien nicht den Titel holte, glänzte Nieto mit seiner Leistung. Zu allem Überfluss gewann er auch noch das Tour-Finale in Barcelona an der Seite von Jon Sanz und beendete damit die rekordverdächtige Siegesserie der Weltranglistenersten Tapia und Coello.

5. Martín Di Nenno und Javi Garrido

Nach fünf Jahren Trennung treffen Martín Di Nenno und Javi Garrido in der Saison 2025 wieder aufeinander. Ihre letzte Zusammenarbeit im Jahr 2019 führte sie ins Halbfinale der World Padel Tour Alicante Open. Di Nennos defensive Solidität passt gut zu Garridos offensiver Explosivität. Gemeinsam werden sie versuchen, unter den besten fünf Teams zu bleiben.