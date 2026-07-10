Padel Days bringen Trendsport ins MAC-Forum

Drei Wochen lang verwandelt sich das MAC-Forum in die größte Padel-Arena der Region: Vom 15. August bis 6. September 2026 laden die Padel Days auf drei eigens errichteten Courts dazu ein, den weltweit boomenden Sport inmitten des Münchner Flughafens selbst auszuprobieren.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 21:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Egal ob zum ersten Mal auf dem Court oder bereits mit Turniererfahrung – bei den Padel Days können alle die beliebte „Racket-Sportart“ ausprobieren, gemeinsam spielen oder sich im Wettbewerb messen. Padel-Schläger können vor Ort kostenpflichtig geliehen und Bälle erworben werden. Eine professionelle Betreuung steht während der Veranstaltung zur Verfügung.

Den Auftakt bildet am 15. August ein Opening-Event mit Showmatches, prominenten Gästen, Mitmach-Challenges sowie Musik und Live-Unterhaltung. Zu

den Höhepunkten der Padel Days zählen das Nachwuchsturnier in Kooperation mit MyPadel vom Deutschen Tennis Bund am 16. August, der Company Cup für Unternehmen am 20. August und 3. September, „Padel & Party“ am 22. August, die offene Münchner Stadtmeisterschaft am 23. August, die One Point Challenge am 29. August mit einem Preisgeld von 5.000 Euro sowie die Bayerischen Padel-Meisterschaften am 5. und 6. September im Rahmen der German Padel Tour.

Auch außerhalb der Side Events kommen Padel-Begeisterte auf ihre Kosten: Die drei Courts können im Rahmen von „Book & Play“ gebucht werden, Die Anlage ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Lediglich an einzelnen Veranstaltungstagen gelten abweichende Nutzungszeiten. Die Court-Miete liegt bei 25 Euro pro Stunde am Vormittag und 30 Euro in den Abendstunden. Während der Padel Days können Besucherinnen und Besucher im Parkhaus P20 parken. Die erste Stunde ist kostenlos, die weiteren Stunden werden zu vergünstigten Konditionen angeboten. Parktickets können vor Ort auf der Eventfläche entwertet werden.

Mit den Padel Days erweitert der Flughafen München sein Veranstaltungsangebot im MAC-Forum um ein weiteres attraktives Freizeitevent und schafft über drei Wochen hinweg einen Treffpunkt für Sportbegeisterte, Unternehmen sowie Besucherinnen und Besucher aus der Region. Die Padel Days sind eine Veranstaltung des Flughafen München in Kooperation mit MMP Event, dem Deutschen Tennis Bund und dem Bayerischen Tennis-Verband.