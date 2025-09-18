Padel: Mischa Zverev und Mats Hummels kämpfen um „Promi WM“-Titel

Am 18. Oktober 2025 wird bei Pro7 die erste „Promi Padel WM“ ausgefochten. Mit dabei sind Mischa Zverev und Mats Hummels.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 13:27 Uhr

© Getty Images Mischa Zverev und Lena Gercke werden bei Pro7 Padel spielen

Das Schöne am Padel ist ja auch: Wer ein gerüttelt Maß an Ballgefühl mitbringt, kommt gleich richtig gut ins Spielen. Und wenn man wie Mischa Zverev seit Jahrzehnten im professionellen Tennisgeschäft tief verankert ist, dann gehen einem die Bälle umso leichter vom Schläger. Zumal der Volley, die Spezialdisziplin des älteren der Zverev-Brüder, ja eine wichtige Rolle beim Padeln spielt.

Auch Mats Hummels, Fußball-Weltmeister von 2014, zeigt sich gerne in der Padel-Box. Und wird am 18. Oktober an der ersten „Promi Edel WM“ von Pro7 teilnehmen. Apropos Fußballer mit WM-Titel: Auch Christoph Kramer wird sich als Padel-Ass versuchen.

Und Lena Gercke, allererste Gewinnerin von „Germany´s Next Topmodel“, darf natürlich nicht fehlen. Begleitet wird die Show-Veranstaltung im TV übrigens mit Marco Hagemann als Kommentator. Der selbst ein herausragend guter Padel-Spieler ist.

