Padel: Spanien dominiert auch beim Nachwuchs

Spanien hat sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs den Titel beim FIP Junior World Cup geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 10:17 Uhr

© PIF Padel Die spanischen Nachwuchs-Padel-Cracks jubeln

Um de. Nachwuchs im spanischen Padel-Sport muss man sich keine Sorgen machen. Denn wie auch bei den Erwachsenen sind die jungen Iberer auf dem Padel Court eine Macht. Was sie in den letzten Tagen sogar zuhause in Reus unter Beweis stellen durften. Da holten sich nämlich die männliche wie auch die weibliche Auswahl der Spanier den Titel beim FIP Junior World Cup.

Für die Mädchen stand der Finalsieg gegen Portugakl schon nach den ersten beiden Matches fest. Die Jungs hatten mit den ewigen Rivalen aus Argentinien schon mehr zu tun. Da entschied die driite Partie zugunsten der Gastgeber.

Wie sehr der Padelsport im Aufwind ist, zeigt, dass mehr als 600 Spielerinnen und Spieler aus 35 Nationen an der Veranstaltung des Weltverbandes teilgenommen haben.