Drohung an privates Handy von Panna Udvardy: "Person drohte mir, meiner Familie etwas anzutun"

Mit der Veröffentlichung von Panna Udvardy über eine Gewaltandrohung an ihre Familie sorgt die Ungarin für Aufsehen. Auch weil der Vorfall ein eventuelles Datenleck bei der WTA thematisiert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 14:24 Uhr

© Getty Images Panna Udvardy berichtete von einer an sie gesendeten Bedrohung auf ihr privates Handy.

Immer häufiger geben Tennisprofis einen Einblick über Nachrichten und Mitteilungen in den Sozialen Netzwerken, die Spielerinnen und Spieler verumglimpfen und beleidigen. Ungarin Panna Udvardy berichtete nun jedoch von einer Geschichte, die in vielerlei Hinsicht zahlreiche Fragen aufwirft. Denn Udvardy bekam nach eigener Aussage eine Nachricht mit einer expliziten Gewaltandrohung an ihr Umfeld und dazu ein Bild von einer Pistole: “Die Person drohte mir, meiner Familie etwas anzutun. Sie schickte sogar Bilder meiner Familienmitglieder”. Udvardy wurde aufgefordert, dass sie ihr nächstes Match verlieren soll, damit ihrer Familien nichts passiert.

Diese Nachricht wurde zudem an ihre private Handynummer versendet, die nirgends öffentlich zugänglich ist. Der Vorfall erreicht damit also eine ganz andere Ebene als die sonstigen Beleidigungen auf den typischen Plattformen. Eine Erkärung dafür, wie die Perosn an die Nummer Udvardys gelang, gibt es bisher nicht. Spekuliert wird über ein Datenleck bei der WTA.

Datenleck bei der WTA?

Das diese Annahme nicht ausgeschlossen werden kann, unterstrich Udvardy selbst durch ein Gespräch mit einem Supervisor, der verriet “dass solche Vorfälle nicht selten seien.” Klingt so, dass nicht zum ersten Mal Spielerinnen über ihre priavten Nummern von fremden Personen kontaktiert worden sind. Sollte dies häufiger vorkommen, könnte die Form der Bedrohung von Profis ein neues Niveau erreichen.

In Kampf gegen Beleidungen und Drohungen arbeit die ATP seit einiger Zeit bereits mit einem Unternehmen zusammen, um Accounts schnellstmöglich ausfindig zu machen. Das Vorgehen ist eine wichtige Symbolik, wirkt jedoch wie ein typischer Kampf gegen sprichwörtlich berühmten Windmühlen. Undvardy erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vorfall ein Einzelfall bleibt. “Keine Spielerin sollte so etwas erleben müssen”, wünscht sich Udvardy für ihre Kolleginnen.