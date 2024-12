Paolini, Navarro, Collins: Drei Aufsteigerinnen mit Absturzgefahr?

Für Jasmine Paolini, Emma Navarro und Danielle Collins ging es 2024 weit nach oben im Ranking. Doch wie hoch ist die Gefahr eines plötzlichen Absturzes im Ranking in der Saison 2025?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 10:31 Uhr

Jasmine Paolini spielte die beste Saison ihrer Karriere.

Drei Spielerinnen bestachen Im Jahr 2024 mit einer herausragenden Form und spielten sich im Ranking weit nach vorne. Doch wie groß ist die Gefahr eines Absturzes in der kommenden Saison?

Jasmine Paolini, Platz 4, 5344 Punkte

Auf Rang 30 in das Jahr gestartet und am Ende der Saison die Aufsteigerin in der Top-Elite. Mit dem Sieg beim 1000er in Dubai begann der außergewöhnliche Ritt der Italienierin, die in Paris und Wimbledon hintereinander zwei Endspiele bei einem Grand-Slam erreichte.

Diese drei Turnier beinhalten zusammen 3600 Punkte. Das gute Punktepolster der 28-Jährigen könnte also im Sommer drastisch einbrechen und ein Rückfall um 25-30 Plätze könnte drohen.

Emma Navarro, Platz 8, 3589 Punkte

Emma Navarro bestach im Jahr 2024 mit konstanten Leistungen und spielte sich von der 38 auf Rang acht der Weltrangliste. Ein klarer Vorteil bringt der Saisonverlauf 2024 für das kommende Jahr. Denn Navarro droht zu keinem Zeitpunkt ein Verlust und vielen Weltranglistenpunkten auf einen Schlag.

Der Titel aus dem Januar in Hobart wiegt lediglich 250 Punkte. Die größte Anzahl auf dem Punktekonto stammt vom US-Open-Halbfinale. Nach der Niederlage gegen Aryna Sabalenka wurden der US-Amerikanerin 780 Punkte gutgeschrieben.

Danielle Collins, Platz 11, 3178 Punkte

Nach der Rücktrittsankündigung folgte im März in Miami der größte Titel der Karriere. Nach einem weiteren Triumph in Charleston rückte die US-Amerikanerin, auf Platz 55 in das Jahr gestartet, im Ranking wieder nach vorne und überdachte ihre Entscheidung.

Fast genau die Hälfte ihrer Punkte hat Collins mit ihren beiden Turniersiegen eingesammelt. Vor allem der März und der April sind also entscheidend, um auch weiterhin den vorderen Weltranglistenplätzen anzugehören. Sonst droht ein Absturz auf den Top30.