Paris Padel Masters: Die FFT bejubelt Rekorde

Das vor ein paar Tagen zu Ende gegangene Event der Premier Padel Tour im Stade Roland-Garros hat gezeigt: Die Popularität von Padel wird immer größer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 13:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Eine knappe Woche ist es nun her, dass Augustin Tapia und Arturo Coello den Sieg beim Paris Padel Masters geholt haben. Und der Französische Tennisverband (FFT) hat die Zeit genutzt, um Bilanz zu ziehen für dieses Event, deren wichtigste Matches auf dem Court Philippe-Chatrier stattgefunden haben.

Und die Zahlen belegen: Obwohl die Szene nach wie vor von Spielern und Spielerinnen aus Spanien und Argentinien dominiert wird, das sportliche Lokalkolorit also fehlt, wird Padel auch als Sport-Event, das die Fans sich in einem Stadion ansehen, immer populärer. Insgesamt kamen in diesem Jahr 62.128 zahlende Besucher ins Stade Roland Garros, das ist eine Steigerung von 17,4 Prozent gegenüber 2024.

Die Zahl der TV-Zuschauer in Frankreich kann sich auch sehen lassen: So wurden die Matches insgesamt von knapp einer halben Million Fans bei Canal+ mitverfolgt. Ob dazu beigetragen hat, dass auch Sportstars wie Fußball-Weltmeister Zinedine Zidane oder Formel-1-Fahrer Pierre Gasly vorbei geschaut haben?

Sehr ordentlich übrigens auch noch die Zugriffe bei YouTube: Diese wurden von der FFT mit 2,5 Millionen angegeben. Die Quintessenz: Padel wächst weiter!