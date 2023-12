Show mit fatalen Folgen? Stubbs kritisiert Nadal und Ruud

Viele Beobachter waren verwundert, als Casper Ruud und Rafael Nadal im November 2002 zu einer Exibition-Tour in Südamerika unterwegs waren. In den Monaten danach lief es für beide Spieler jedenfalls sehr durchwachsen – das ist auch Rennae Stubbs aufgefallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 17:26 Uhr

Am 20. November 2022 schlug der 14-malige Roland-Garros-Champion Rafael Nadal zusammen mit Casper Ruud zum ersten Mal bei einem Showmatch in Südamrika auf. Es folgten weitere Auftritte. Laut Rennae Stubbs, Ex-Trainerin von Serena Williams, hätten diese Showmatches in der Off-Season zu großen Problemen bei beiden Spielern danach in der Saison 2023 geführt.

Novak Djokovic macht es anders

"Was Ruud in Südamerika 2022 getan hat, hat ihm wirklich zugesetzt. Ich beziehe mich auf das letzte Jahr, als er darauf bestand, diese Schaukämpfe mit Rafael Nadal zu spielen, der sein Idol ist, und dafür wahrscheinlich Millionen von Dollar dafür bezahlt bekam. Da hat er nicht an die Australian Open gedacht und sich keine notwenige Pause gegönnt. Auch im Alter von Rafael Nadal sollte man mit seinen Kräften haushalten. Einem, Novak Djokovic wäre das nie passiert: Das ist auch der Grund, warum Novak Djokovic es geschafft hat, in den letzten Jahren zu dominieren", sagte Stubbs.

Und hier hat die Ex-Trainerin von Serena Williams auf jeden Fall einen Punkt. Immer wieder klagen die Spieler über die viel zu hohe Belastung auf der Tour. Spielt man dann aber in den wenigen freien Wochen auch noch zusätzliche Showmatches, darf man schon fragen, wie ernsthaft und ehrlich diese Bedenken wirklich sind.