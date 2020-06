Pat Cash: "Novak Djokovic wird bald alle wichtigen Rekorde brechen"

Pat Cash hat im Gespräch mit Ubitennis.com gegen Roger Federer ausgeholt - und erklärt, wer seiner Meinung nach der derzeit beste Spieler ist.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.06.2020, 20:08 Uhr

Pat Cash ist davon überzeugt, dass Novak Djokovic bald alle wichtigen Rekorde innehaben wird"

Noch hat Roger Federer die Nase vorne, hat die meisten Grand-Slam-Titel (20) vorzuweisen, und durfte bislang die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste verbringen - auch wenn der Vorsprung auf seine ersten Verfolger Rafael Nadal und Novak Djokovic kontinuierlich schwindet. Das ist für den Schweizer besonders bedenklich, da er eben auch das älteste Mitglied in der elitären Runde namens "Big Three" ist, mit 38 Jahren wohl eher im Spätherbst seiner Karriere angelangt ist. Nadal und Djokovic hingegen sind vier bzw. fünf Jahre jünger, dürften noch ein paar Jahre länger als Federer an der Weltspitze mitmischen.

Für die australische Tennislegende Pat Cash ist jedenfalls klar, dass Federer früher oder später hinter seine beiden Verfolgen zurückfallen wird. "Alle sagen, Federer sei der größte Spieler aller Zeiten, aber er ist nicht einmal der zweitgrößte Spieler aller Zeiten. Aber wer der Beste aller Zeiten ist, sollte zumindest gegen einen seiner beiden ärgsten Rivalen ein positives Head-to-Head haben", erklärte der Australier im Gespräch mit Ubitennis.com.

"Djokovic wird alle wichtigen Rekorde brechen"

Damit spricht der 55-Jährige auf die doch recht klar negativen direkten Vergleiche Federers mit Nadal und Djokovic an, denn während er gegen den Serben mit 23:27 hinterherhinkt, gestaltet sich der Vergleich mit dem "Stier aus Manacor" gar noch deutlicher - hier liegt Federer mit 16:24 zurück. Dennoch ist es laut Cash Novak Djokovic, der am Ende die Führung in den wichtigen Vergleichen übernehmen wird. "Djokovic hat die beste Bilanz und kommt bei den Major-Titeln immer näher. Für mich ist er der Beste. Er wird bald alle wichtigen Rekorde brechen", ist sich Cash sicher.

Tatsächlich wirkt Novak Djokovic aktuell nur kaum antastbar, gewann im Kalenderjahr 2020 alle seiner bestrittenen Matches, holte den Sieg bei den Australian Open und hatte zuvor seine Serben zum Triumph beim ATP Cup geführt. Lediglich Dominic Thiem und Gael Monfils konnten dem 33-Jährigen in diesem Jahr bislang gefährlich werden. Aktuell ist die Rekordjagd aber für alle Beteiligten unterbrochen, das Coronavirus zwingt die ATP Tour zu einer Unterbrechung bis zumindest Anfang Juli. Erst dann wird sich zeigen, wie lange Federers Führung in den Rekordbüchern noch andauert.