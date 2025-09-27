Patrick Mouratoglou bandelt mit deutschem Reality-Star an

Star-Coach Patrick Mouratoglou füllt aktuell die deutschen Boulevardblätter. In einem Instagram-Post wurde der Franzose, turtelnd auf dem Münchner Oktoberfest, von der deutschen Reality-Bekanntheit Linda-Caroline Nobat als große Liebe verkündet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 18:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach seiner sportlichen Trennung von Naomi Osaka scheint Patrick Mouratoglou auf privater Ebene die nächste Bindung eingegangen zu sein.

Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan scheint der Terminkalender von Star-Coach Patrick Mouratoglou einige Zeitfenster für private Vergnügen herzugeben. So gönnte sich der Franzose einen Ausflug zum Münchner Oktoberfest.

Wie nun aus einem Post der gebürtigen Hessin Linda-Caroline Nobat bei Instagram hervorgeht, soll der zweifache Familienvater in Deutschland auch eine neue Liebe gefunden haben. So kommentierte die 30-jährige vielsagend: „Die Liebe gefunden, und in eine Maß gefüllt“.

Während der 55-jährige Mouratoglou spätestens seit seinem Engagement bei US-Superstar Serena Williams, die er zu insgesamt zehn Grand-Slam-Titeln führte, internationale Bekanntheit erlangte, machte sich Nobat mit der Teilnahme an verschiedenen deutschen Reality-TV-Formaten einen Namen. So war sie auf dem Bildschirm unter anderem bei „Der Bachelor“, „Kampf der Realitystars“ und auch beim RTL Dschungelcamp zu sehen.