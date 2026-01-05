Perez Roldan heuert im Coaching-Team der Darderi-Brothers an

Nach seiner bislang erfolgreichsten Saison will der Italiener Luciano Darderi auf der Tour den nächsten Schritt machen. Hierfür vertraut er auf die Erfahrung des ehemaligen argentinischen Sandplatz-Spezialisten Guillermo Perez Roldan, der zudem auch die sportlichen Geschicke seines Bruders Vito Antonio Darderi leiten wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 07:34 Uhr

© Getty Images Mit seinem neuen Coach Guillermo Perez Roldan kehrt der Italiener Luciano Darderi wieder näher an seine argentinischen Wurzeln zurück.

Hoch hinaus ging es für Luciano Darderi in der letzten Saison unter italienischer Flagge. Mit insgesamt drei Titeln auf der großen ATP-Tour und einem Erfolg auf der Challenger-Tour kletterte der 23-Jährige in der am Saisonende bereinigten Weltrangliste, in der von den Spielern mit Ausnahme der Teilnehmer der ATP-Finals nur noch 18 anstelle von 19 Turnieren pro Saison eingebracht werden, erstmals auf Position 25.

Und trotz der Erfolge für seine aktuelle Heimat Italien sind die Wurzeln in seinem Spiel unverkennbar. So verbrachte er die ersten 10 Jahre seines Lebens in Argentinien und legte dort die Grundlage für seine muskulöse Athletik und seinen kraftstrotzenden Kampfeswillen, der an die großen Sandplatz-Heroen seines Geburtslandes wie Alberto Mancini und Guillermo Perez Roldan erinnert.

Und jener Gullermo Perez Roldan, der ebenso wie bislang auch Darderi all seine Titel auf Challenger- und ATP-Ebene auf der roten Asche einfahren konnte, wurde nun auserkoren, das Spiel des vierfachen ATP-Titelträgers als Teil des Coaching-Teams neben Vater Luciano Enruque Darderi auf die nächste Stufe zu hieven. Zudem wurde der ehemalige Weltranglisten-13. für eine Doppelfunktion engagiert. Neben dem Olympia-Teilnehmer von Paris verantwortet der 56-Jährige künftig auch die sportlichen Geschicke von Darderis Bruder Vito Antonio, der die letzte Spielzeit auf Position 151 im Junioren-Ranking beendete und bei den kommenden Australian Open erstmals in der Qualifikation eines Junioren-Majors starten wird.