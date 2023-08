Petkovic: "Mama Serena" Vorbild für andere Frauen

Andrea Petkovic glaubt, dass das erfolgreiche Comeback von Serena Williams nach ihrer ersten Schwangerschaft anderen Spielerinnen gezeigt hat, wie es gehen kann und bei der WTA entscheidende Änderungen für Mütter angestoßen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 04:38 Uhr

Es werden immer Frauen, die nach ihrer Schwangerschaft wieder Profi-Tennis spielen: In diesem Jahr hat Svitolina ein erfolgreiches Comeback nach ihrer Schwangerschaft hingelegt: Die Ukrainerin erreichte das Halbfinale von Wimbledon und das Viertelfinale der French Open. In diesem Monat kehrte die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki ins Profitennis zurück, nachdem sie in den letzten zwei Jahren zwei Kinder zur Welt gebracht hatte. In diesem Jahr haben auch zwei Grand-Slam-Siegerinnen - Naomi Osaka und Angelique Kerber - ein Kind bekommen. Beide haben ebenfalls angekündigt, auf die Tour zurückkehren zu wollen.

Petkovic: Mamas auf dem Vormarsch

Für Andrea Petkovic hat das auch mit ein paar Regeländerungen zu tun: "Ich denke, die WTA hat ein paar neue Regeln aufgestellt, die die Rückkehr unterstützen, was vorher viel schwieriger war. Du hast kein Protected Ranking bekommen, also musstest du wieder auf der Challenger-Tour spielen, was mit einem Kind viel schwieriger ist."

Für Petko spielt aber auch die Vorbild-Funktion einiger Spielerinnen eine große Rolle: "Wir haben gesehen, dass Serena es geschafft hat. Jetzt sehen wir Elina Svitolina, die so stark zurückkommt. Ich denke, dass einige Spielerinnen jetzt ein bisschen Druck verspüren werden, das Gleiche zu tun", sagte Petkovic im Inside-In-Podcast des Tennis-Channels.