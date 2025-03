Petkovic über Zverev-Tief: Zusätzlicher Druck ohne Sinner?

Die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic ist trotz der jüngsten sportlichen Krise zuversichtlich, dass Alexander Zverev beim ATP-Masters in Miami gut abschneiden wird.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovitc traut Alexander Zverev ein gutes Turnier in Miami zu

Der Weltranglistenzweite hatte nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open einen Rückschlag nach dem anderen erlitten. Petkovic glaubt, dass die erneute Pleite im Grand-Slam-Endspiel für Zverev "unheimlich belastend" gewesen sein muss. Der Hamburger sei "auf der langen Südamerika-Reise ein bisschen aus dem Tritt gekommen", habe aber dennoch immer wieder gutes Tennis gezeigt.

"Ich glaube, dass Zverev wieder gut spielen und sein Selbstbewusstsein zurückerobern wird, nachdem er zwei Wochen Zeit hatte, sich an die Bedingungen in Miami zu gewöhnen", sagte die siebenfache Titelträgerin Petkovic bei Sky.

Bessere Bedingungen in Miami

Zuletzt hatte Zverev beim ATP-Masters in Indian Wells sein Auftaktspiel verloren. In Florida müsste der Olympiasieger von Tokio wieder an seine Australian Open-Form anknüpfen, wenn er im Kampf und die Weltspitze an Sinner vorbeiziehen möchte. Der zusätzliche Druck verknüpft mit den Möglichkeiten, die sich durch die Sinner-Sperre ergeben haben, waren, so Petkovtic, ebenfalls nicht förderlich für den Deutschen.

In Miami stehen die Chancen aber günstig für einen frischen Wind. Bessere Bedingungen und seine Vorliebe für die Stadt sind von Vorteil. “Ich liebe es hier zu sein und die Konditionen (in Miami) passen wahrscheinlich besser zu mir (als in Indian Wells)”, sagte der Topgesetzte bereits Anfang der Woche.

Als Matchvorbereitung: Training mit Djokovic

Außerdem schätze Petkovic die Turnierhälfte Zverevs für relativ dankbar ein – trotz Spieler wie Frances Tiafoe oder Aufschlagmonster Mpetshi Perricard. “Es sind alles Spieler, die gerade nicht unbedingt in Bestform sind. Und deswegen glaube ich, dass Alexander Zverev - vor allem im Hinblick darauf, dass er jetzt zwei Wochen Zeit hatte, um sich an diese Bedingungen in Miami zu gewöhnen - wirklich wieder gut spielen wird”.

Den Auftakt wird Zverev morgen gegen den Briten Jacob Fearnley machen. Zur Vorbereitung legte der deutsche Spitzenspieler eine Trainingssession mit Novak Djokovic ein – ein Highlight für alle angereisten Fans.

Hier das Einzel-Tableau der Herren