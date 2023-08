Petra Kvitova – die Königin des Fairplay

Mit einer fairen Geste im Match gegen Belinda Bencic beim WTA-1000er Turnier in Montreal unterstrich Petra Kvitova, warum sie auf der Tour nicht nur eine der beliebtesten Spielerinnen ist, sondern auch wegen ihres Sportsgeistes allergrößten Respekt genießt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 18:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Petra Kvitova und Belinda Bencic - in erster Linie Freundinnen, in zweiter Linie Gegnerinnen.

Aus sportlicher Sicht hat sich Petra Kvitova mit ihren zwei Wimbledonsiegen in der Historie des Tennissports bereits unsterblich gemacht. Nicht viel weniger dürften der Tschechin auch Auszeichnungen bedeuten, die sie abseits des Platzes zahlreich erhalten hat. Bereits achtmal wurde die 33-jährige mit dem Karen Krantzcke Sportsmanship Award ausgezeichnet, der jährlich nach Abstimmung der Spielerinnen durch die WTA vergeben wird.

Im Achtelfinal-Match gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic beim WTA-Turnier in Montreal zeigte Kvitova erneut auf, warum Sie diese Auszeichnung quasi als Abonnement-Siegerin erhalten hat. Nachdem die Schweizerin im dritten Satz bei einem Rückhand-Schlag mit dem linken Fuß umknickte, war die Linkshänderin sofort zur Stelle und kümmerte sich um die Erstversorgung des Knöchels mit einem Eisbeutel.

Sportlich belohnt wurde das beherzte Eingreifen der Tschechin indes nicht. Nach knapp 10-minütiger Behandlung wurde das Match fortgesetzt und Bencic konnte mit getaptem Knöchel sofort wieder ihr bestes Level abrufen, was sich im sofortigen Break im ersten Spiel nach der Wiederaufnahme zeigte. Zudem musste Kvitova im weiteren Verlauf des Entscheidungssatzes ebenfalls ein Medical Time-Out nehmen und sich Medikamente gegen Schmerzen in der Bauchgegend geben lassen. Nach über drei Stunden Spielzeit musste sie sich ihrer 26-jährigen Gegnerin mit 7:6 (3), 3:6, 1:6 geschlagen geben.

Auch in der Niederlage zeigte Kvitova absolute Größe. Mit einer herzlichen Umarmung am Netz gratulierte sie ihrer Gegnerin, und auch beim Verlassen des Courts verabschiedete sie sich mit dem seit Corona-Zeiten etablierten Faustgruß. Auch via Social Media bekundeten beide Spielerinnen ihren gegenseitigen Respekt.

Auch wenn es für 31-fache Titelträgerin in Montreal nicht zum Turniersieg gereicht hat, konnte sie sich mit ihrem sportlich vorbildlichen Verhalten wieder in Position für den nächsten Titel abseits des Courts bringen.