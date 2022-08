Petra Kvitova hat sich verlobt!

Schöne News von Petra Kvitova: Die Tschechin hat sich verlobt, an ihrem "Special Place".

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 17:28 Uhr

Petra Kvitova, Jiri Vanek

Glück im Spiel - und Glück in der Liebe. Für Petra Kvitova kommt gerade alles zusammen, nach der Formkrise zu Beginn des Jahres lief es zuletzt mit dem Sieg in Eastbourne und nun dem Finale in Cincinnati wieder richtig gut.

Ob's speziell der Lauf in Cincy etwas mit den Geschehnissen in Wimbledon zu tun hat? Dort hat sich die zweifache Siegerin der All England Championchips nämlich verlobt. Der Glückliche: Jiri Vanek, ihr Coach und ehemaliger Ex-Profi, im Jahr 2000 stand er auf Platz 74 der Welt. Vanek und Kvitova arbeiten seit 2016 zusammen.

Kvitova startet in der kommenden Woche bei den US Open, ihrem bislang schwächsten Major-Turnier: "Nur" zwei Viertelfinals (2015, 2017) stehen hier in der Erfolgsliste. Ob sie diesmal mit dem Schwung der Verlobung mehr reißen kann?