"Pistol Pete" wird 50: (K)ein Star für die ganz große Bühne

Pete Sampras ist einer der größten Spieler der Tennishistorie, seine 14 Grand-Slam-Titel schienen einst unerreichbar. Am heutigen Donnerstag wird der US-Amerikaner 50 Jahre alt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 10:48 Uhr

Mit Pete Sampras wird eine der größten Legenden des Tennissports am Donnerstag 50

Die große Bühne liebte "Pistol Pete" nur mit dem Schläger in der Hand. Krachender Aufschlag, rasches Vorrücken ans Netz und mit einem präzisen Volley den Punkt abschließen - Pete Sampras' wuchtiges Spiel war in seinen besten Jahren Show genug. Die Schlagzeilen über den puren Erfolg hinaus überließ der 14-malige Grand-Slam-Sieger nur allzu gerne der extrovertierteren Konkurrenz.

Daran hat sich bis heute, bis zu seinem 50. Geburtstag am Donnerstag, nichts geändert. Frühere Stars wie Boris Becker, John McEnroe und Mats Wilander stehen als gefragte TV-Experten noch immer im Rampenlicht und sind weiter ein Teil des ganz großen Tennis-Zirkus. Sampras hat sich rar gemacht, gibt nur selten Interviews. Dabei gilt er nach wie vor als einer der besten Spieler der Geschichte.

Wenn sich der Mann aus Washington D.C. dann doch mal zum aktuellen Geschehen äußert, wie jüngst in der New York Times, zeigt er sich beeindruckt von der Generation seiner Nachfolger. Mit welcher Dominanz Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic die Szene über Jahre beherrschen, habe er sich nie vorstellen können: "Wenn Sie mich gefragt hätten, ob mich in den nächsten 15 bis 19 Jahren drei Spieler überholen würden, hätte ich gesagt: Auf keinen Fall."

"Big Three" überholen Sampras

Von seinen Rekorden ist kaum noch etwas übrig. Die einstige Bestmarke bei den Grand-Slam-Titeln haben die "großen Drei" längst hinter sich gelassen, auch Djokovic steht nach seinem Wimbledon-Triumph nun bei 20 Majorerfolgen und wird Ende des Jahres einen weiteren Bestwert von Sampras kassieren. Zwischen 1993 und 1998 stand der Mann aus Washington D.C. immer am Jahresende auf Weltranglistenplatz eins, so oft wie vor und nach ihm niemand. Djokovic wird 2021 aufschließen, den Rekord für die Nummer-1-Jahre am Stück wird Sampras allerdings behalten.

Die aktuelle Nummer eins der Welt aus Serbien, die bei den US Open ab dem 30. August den Grand Slam perfekt machen kann, also den Triumph bei allen vier Majorturnieren des Jahres, hat sich in seinem Wirken durchaus von Sampras inspirieren lassen.

Karriereende mit nur 31

Er könne nicht behaupten, er habe Sampras kopiert, "weil mein Spiel komplett anders ist", sagte Djokovic, der eher von der Grundlinie aus dominiert: "Aber ich habe es bewundert, wie er mit Drucksituationen umgegangen ist. Dass er sein bestes Tennis gespielt hat, wenn er es am dringendsten gebraucht hat. Er hat dann immer sein erstes Service getroffen, immer seine Nerven behalten."

Die Folge waren sieben Wimbledon-Titel, fünf US-Open-Championships und zwei Siege in Australien, einzig in Paris sollte es nicht klappen.

Seinen letzten Titel gewann Sampras 2002 im Finale von New York gegen Andre Agassi, es war der glänzende Schlusspunkt einer herausragenden Karriere - schon mit 31 Jahren. Der Abstand zu Federer, Nadal und Djokovic wäre heute wohl deutlich geringer, wenn Sampras noch ein wenig weitergemacht hätte.