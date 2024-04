Porsche Tennis Grand Prix 2024: Spielerinnen, Preisgeld, TV, Livestream, Auslosung - alle Infos zum WTA-Turnier in Stuttgart

Der Porsche Tennis Grand Prix startet am 15. April mit dem Hauptfeldprogramm – und neun von zehn Top-10-Spielerinnen! Wer überträgt und wie sieht es mit der Auslosung aus? Wir haben alle Infos!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 11:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche

Wer spielt beim Porsche Tennis Grand Prix 2024?

Quasi alles, was Rang und Namen hat. Stichwort Rang: Neun Spielerinnen aus den Top 10 der Welt sind in Stuttgart am Start – verrückt. Und ein Zeichen, wie beliebt das WTA-Turnier in Stuttgart ist.

Mit dabei sind also: Iga Swiatek (WTA-Nr. 1), Aryna Sabalenka (2), Cori Gauff (3), Elena Rybakina (4), Jessica Pegula (5), Ons Jabeur (6), Qinwen Zheng (7), Marketa Vondrousova (8) und Jelena Ostapenko (10). Einzig die Weltranglisten-Neunte Maria Sakkari fehlt aus den besten Zehn.

Aus deutscher Sicht dabei: Tatjana Maria, Laura Siegemund und Porsche-Markenbotschafterin Angelique Kerber – allesamt mit einer Wildcard. Eine solche hat auch Porsche-Markenbotschafterin Emma Raducanu bekommen.

Raducanu wird auch beim Show-Event am Montagabend aufschlagen.

Wer ist Titelverteidigerin?

Iga Swiatek. Die Weltranglisten-Erste aus Polen hat 2022 und 2023 in Stuttgart gewonnen, beide Male im Endspiel gegen Aryna Sabalenka.

Die Belarussin stand damit schon drei Mal im Finale und ist in 2024 sicher heiß auf einen ersten Titel in Stuttgart!

Was hat die Auslosung ergeben?

Noch nichts – die Hauptfeldauslosung steht noch aus. Sobald sie stattgefunden hat, findet ihr bei uns alle Infos! Am Montag, 15. April beginnen die Spiele des Hauptfeldes.

Die Qualifikation beginnt bereits am Samstag, 13. April. Zur Auslosung kommt ihr hier. Aus dem DTB-Team treten Ella Seidel, Nastasja Schunk und Carolina Kuhl an.

Hier geht's zum Spielplan

Wie viel Preisgeld gibt es – und wie viele Weltranglistenpunkte?

Insgesamt werden in diesem Jahr 922.573 US-Dollar ausgeschüttet, also rund 850.000 Euro. Die Siegerin bekommt umgerechnet ca. 131.000 Euro. Zudem gibt es 500 Punkte für die Weltrangliste. Für ein Aus in Runde 1 gibt es immerhin noch etwas mehr als 8.000 Euro.

Welchen Porsche gibt es zu gewinnen?

Einen Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Porsche hat den Taycan umfangreich aktualisiert: Neben mehr Leistung, größerer Reichweite und höherer Beschleunigung laden die neuen Versionen schneller und robuster. Darüber hinaus wurde der Design-Auftritt geschärft.

Wer überträgt den Porsche Tennis Grand Prix im Fernsehen und Stream?

Mit DAZN hat der Porsche Tennis Grand Prix einen neuen TV-Partner, der ab Montag alle Matches aus der Porsche Arena zeigt – über die DAZN-App und den DAZN Tennis Youtube-Kanal. Einzelne Matches werden auch über die linearen Sender DAZN 1 und 2 gezeigt, ebenso über DF1.

Eurosport überträgt insgesamt zwölf Matches aus Stuttgart.

Spieltag DAZN Eurosport Qualifikation,

13.4. und 14.4. Montag, 15.4. ab 18:30

2 Partien* ab 18:30

1 Partie Dienstag, 16.4. ab 12:30

5 Partien* ab 17:00

2 Partien Mittwoch, 17.4. ab 12:30

5 Partien* ab 17:00

2 Partien Donnerstag, 18.4. ab 17:00

5 Partien* ab 17:00

2 Partien Freitag, 19.4. ab 12:30

5 Partien* ab 17:00

2 Partien Samstag, 20.4. 14:00 1. Halbfinale

16:00 2. Halbfinale 14:00 1. Halbfinale

16:00 2. Halbfinale Sonntag, 21.4. 13:00 Finale 13:00 Finale

Wer hat den Porsche Tennis Grand Prix zuletzt gewonnen?

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2023 Iga Swiatek Aryna Sabalenka 6:3, 6:4 2022 Iga Swiatek Aryna Sabalenka 6:2, 6:2 2021 Ashleigh Barty Aryna Sabalenka 3:6, 6:0, 6:3 2020 keine Austragung wegen Coronapandemie 2019 Petra Kvitova Anett Kontaveit 6:3, 7:6 (2) 2018 Karolina Pliskova CoCo Vandeweghe 7:6 (2), 6:4 2017 Laura Siegemund Kristina Mladenovic 6:1, 2:6, 7:6 (5) 2016 Angelique Kerber Laura Siegemund 6:4, 6:0 2015 Angelique Kerber Caroline Wozniacki 3:6, 6:1, 7:5 2014 Maria Sharapova Ana Ivanovic 3:6, 6:4, 6:1 2013 Maria Sharapova Li Na 6:4, 6:3 2012 Maria Sharapova Victoria Azarenka 6:1, 6:4 2011 Julia Görges Caroline Wozniacki 7:6 (3), 6:3