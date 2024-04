Porsche Tennis Grand Prix: 8. Matchball sitzt! Marta Kostyuk gewinnt Freitagabend-Krimi gegen Coco Gauff!

Marta Kostyuk hat als letzte Spielerin das Halbfinale beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 erreicht. Sie schlug US-Open-Siegerin Coco Gauff mit 3:6, 6:4, 7:6 (6).

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 22:52 Uhr

© Porsche Marta Kostyuk

Marta Kostyuk bleibt die Marathon-Frau beim WTA-Turnier in Stuttgart!

Die Ukrainerin stand nun also nach ihren Dreisatzsiegen gegen Laura Siegemund (3 Stunden 9 Minuten) und gegen Qinwen Zheng (2 Stunden 40 Minuten) auch gegen Coco Gauff eine gefühlte Ewigkeit auf dem Platz (2 Stunden 48 Minuten). Und wieder mit Erfolg!

Acht Matchbälle brauchte die Ukrainerin am Ende, überhaupt drehte sie einen 3:6, 2:4-Rückstand noch zum Sieg.

Es war ein Auf und Ab, bis zum Ende an diesem Abend in Stuttgart. Drei Matchbälle hatte Kostyuk schon bei Aufschlag Gauff beim 5:4 in Satz 3, aber die US-Amerikanerin hielt mit allem dagegen, sogar mit ihrer fehleranfälligen Vorhand, die ausgerechnet in dieser Phase ungewohnt stabil kam, so sehr Kostyuk sie malträtierte. Dann im Tiebreak führte Kostyuk bereits mit 6:2, aber Gauff zeigte erneut ihr großes Herz; am Ende zitterte Kostyuk einen Volley ins Feld, einen einfachen Passierschlag zum eigenen ersten Matchball vergab Gauff mit der Vorhand. Kostyuk ihrerseits nutzte die achte Chance zum Sieg.

Kostyuk in 2024 weiter erfolgreich

"Definitiv die fünf Matchbälle, die ich gestern abgewehrt habe", so Kostyuk auf die Frage, was ihr bei den nun vergebenen Matchbällen durch den Kopf gegangen sei.

Für Kostyuk geht das erfolgreiche Jahr 2024 damit weiter: Nach dem Viertelfinale bei den Australian Open, dem Turniersieg in Austin und dem Halbfinaleinzug in Indian Wells steht nun also auch in Stuttgart die Vorschlussrunde - Gegnerin wird Marketa Vondrousova sein, die gegen die dreifache Stuttgart-Finalistin Aryna Sabalenka erfolgreich war. Das andere Halbfinale bestreiten Iga Swiatek und Elena Rybakina.

Coco Gauff und der Stuttgarter Sand bleibt hingegen eine komplizierte Beziehung. Bei ihrer Premiere in 2022 war zum Auftakt Schluss beim Porsche Tennis Grand Prix, 2023 im zweiten Match, wie in diesem Jahr nun auch.

Die Baustellen sind klar: Vorhand und Aufschlag - denn damit gingen zu viele Punkte flöten.

Das Stuttgarter Publikum hingegen hat Coco ins Herz geschlossen, der Applaus beim Abschied war verdientermaßen sehr, sehr laut.