Porsche Tennis Grand Prix: Angie Kerber nach Stuttgart-Aus „auf gutem Weg“

Angelique Kerber ist beim Porsche Tennis Grand Prix im Achtelfinale ausgeschieden. Ihre Auftritte haben aber Mut gemacht – und noch muss sie ja nicht aus Stuttgart abreisen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 13:09 Uhr

Es war ein starker Auftritt, den Angelique Kerber am Donnerstagabend in der Stuttgarter Porsche Arena hingelegt hatte, am Ende hieß die Siegerin dennoch Elina Svitolina – zum siebten Mal in Folge im Übrigen, wenn die beiden seit 2016 aufeinandergetroffen waren.

Kerber, aktuell die Nummer 25 im WTA-Ranking, hielt gegen die 20 Ränge besser platzierte Ukrainerin gut mit, kämpfte tapfer und trat offensiv auf, die Vorhand longline erinnerte immer wieder an die guten, alten Zeiten. Auch wenn es am Ende mit 6:7 (4) und 3:6 nicht für den Einzug ins Viertelfinale reichte.

„Sie hat mir Luft zum Atmen gelassen, nicht eine Sekunde“, zollte Kerber ihrer Gegnerin großen Respekt. Im zweiten Satz habe dann sie, Kerber, kurz nachgelassen. „Das hat sie gespürt. Und da war sie schnell mit 4:1 vorne.“

Kerber: "Lockdown hat mich zwei Monate zurückgeworfen"

Dennoch und in Anbetracht der letzten Wochen und Monate scheint Kerber auf dem richtigen Weg, was sie auch in genau diesen Worten bestätigte. Auch die Körpersprache stimmte in Stuttgart, die Faust war da, das „Come on“ nach gelungenen Punkten. „Ich arbeite nach wie vor hart, ich brauche einfach noch Geduld“, so Kerber. Aber es sei ein gutes Match für ein gutes Gefühl auf dem Weg nach Paris gewesen. Oder zunächst: nach Madrid.

Kerber hatte zu Beginn des Jahres noch von einer der besten Vorbereitungen der letzten Jahre gesprochen, diese wurde dann jedoch jäh zunichte gemacht: Kerber war in einem der Flugzeuge gesessen, deren Insassen in Melbourne für 14 Tage in der harten Quarantäne verweilen mussten. „Dieser Lockdown hat mich zwei Monate zurückgeworfen“, so Kerber, „vom Tennis, aber auch vom Kopf her.“ Sie habe nach Australien „eine zweite Vorbereitung durchziehen müssen“, erklärte die Kielerin.

Nun aber spüre sie, dass es nach vorne gehe, die Trainingseinheiten etwas bringen. Der nächste Schritt soll folgen. „Es geht darum, das in den Matches umzusetzen, auch mal ein solches Spiel zu gewinnen.“

Und immerhin: Ganz zu Ende ist der Stuttgart-Ausflug der zweifachen Siegerin (2015, 2016) ja noch nicht. An der Seite von Andrea Petkovic ist Kerber noch im Doppel dabei, die beiden treffen am späten Nachmittag in ihrer zweiten Partie auf Vivian Heisen und Yafan Wang.

