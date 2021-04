Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart: Spielerinnen, Preisgeld, Auslosung, TV

Wer ist beim Porsche Tennis Grand Prix alles dabei? Wo wird das Turnier übertragen? Und wer spielt gegen wen? Alle Infos - hier!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2021, 11:16 Uhr

1:

2:

Wer spielt mit beim Porsche Tennis Grand Prix?

Wie üblich ist die absolute Weltspitze beim WTA-Turnier in Stuttgart dabei! Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty, die erstmals beim Porsche Tennis Grand Prix aufschlägt.

Dahinter folgen Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova... und aus deutscher Sicht: Angelique Kerber, Siegerin 2015 und 2016, Laura Siegemund, Siegerin 2017, und Andrea Petkovic.

Über die Qualifikation haben zudem Nastasja Schunk, Julia Middendorf, Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel den Sprung ins Hauptfeld geschafft!

Wer ist Titelverteidigerin?

Petra Kvitova - sie gewann 2019 im Finale gegen Anett Kontaveit. 2020 war das Turnier wegen der Coronapandemie ausgefallen.

Gibt es schon eine Auslosung?

Ja - und hier hat es das WTA-500er-Turnier wie immer von Beginn an in sich! Wie Turnierchef Markus Günthardt immer zu sagen pflegt: Die erste Runde in Stuttgart ist mit einer zweiten Woche bei einem Grand-Slam-Turnier vergleichbar.

Angelique Kerber hat es zu Beginn mit der Lucky Loserin Ekaterine Gorgodze zu tun, bei einem Sieg würde sie auf Elina Svitolina treffen. Laura Siegemund spielt gegen Mona Barthel. Andrea Petkovic trifft auf Maria Sakkari.

Hier geht's zum gesamten Draw

Wer spielt wann?

Hier geht's zum aktuellen Spielplan!

Wie viel Preisgeld gibt es?

456.073 Euro werden in Stuttgart verteilt, für die Siegerin aber gibt es den schönsten Preis überhaupt: einen Porsche. In diesem Jahr den vollelektrischen Taycan Cross Turismo!

Jedes Einzelmatch wird in einem frei zugänglichen Livestream auf der Turnierwebsite unter www.porsche-tennis.com gezeigt.

Eurosport ist von Montag bis Freitag ab 17 Uhr dabei, am Samstag gibt es das zweite Halbfinale ab 18.30 Uhr.

Der SWR überträgt Mittwoch und Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr, am Freitag von 14 bis 16 Uhr, am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.

Der Streamingdienst DAZN überträgt durchgehend ab Montag um 17 Uhr live.

Wie sieht die Siegerliste in Stuttgart seit 2011 aus?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 keine Austragung wegen Coronapandemie 2019 Petra Kvitova Anett Kontaveit 6:3, 7:6 (2) 2018 Karolina Pliskova CoCo Vandeweghe 7:6 (2), 6:4 2017 Laura Siegemund Kristina Mladenovic 6:1, 2:6, 7:6 (5) 2016 Angelique Kerber Laura Siegemund 6:4, 6:0 2015 Angelique Kerber Caroline Wozniacki 3:6, 6:1, 7:5 2014 Maria Sharapova Ana Ivanovic 3:6, 6:4, 6:1 2013 Maria Sharapova Li Na 6:4, 6:3 2012 Maria Sharapova Victoria Azarenka 6:1, 6:4 2011 Julia Görges Caroline Wozniacki 7:6 (3), 6:3