Porsche Tennis Grand Prix: Coco Gauff wackelt nur zu Beginn

Coco Gauff hat ihr Auftaktspiel beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 am Ende souverän für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 20:29 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff

Gegen Liudmila Samsonova siegte Gauff mit 7:5, 6:1, sie steht damit im Viertelfinale in Stuttgart.

Samsonova erwischte dabei den besseren Start, führte früh mit 3:0 - vor allem, weil Gauffs Vorhand wackelte. Die US-Amerikanerin fuchste sich aber ins Match, auch wenn es im gesamten ersten Satz diverse Breaks auf beiden Seiten gab.

Im zweiten Durchgang spielte die Favoritin souveräner bis zum 5:0, Samsonova gelang dann noch das Ehrenspiel. Nach 1 Stunde und 36 Minuten verwandelte Gauff ihren ersten Matchball.

“Ich hatte etwas Probleme am Anfang”, so Gauff. “In Stuttgart habe ich nie so ganz einfache Auftaktmatches.”

Jetzt geht es gegen Karolina Muchova, Gauff führt hier im direkten Vergleich mit sechs zu null. Muchova war gegen Elise Mertens erfolgreich (1:6, 6:3, 6:0).

Zuvor hatte auch die topgesetzte Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina die Runde der letzten Acht erreicht.

Am Nachmittag erfolgreich waren Mirra Andreeva (7:6, 6:3 gegen Alycia Parks), die nun auf Iga Swiatek trifft. Ebenfalls weiter: Linda Noskova nach einem 6:1, 6:1 gegen Ekaterina Alexandrova.