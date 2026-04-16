Porsche Tennis Grand Prix: Topgesetzte Elena Rybakina im Viertelfinale

Die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina hat ihr Auftaktmatch beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 souverän gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 18:31 Uhr

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© Porsche Elena Rybakina

Rybakina gewann gegen Diana Shnaider mit 6:3, 6:4 und feierte damit einen gelungenen Einstand ins Stuttgarter WTA-Turnier. Einstand - am Donnerstag? Jep: Rybakina hatte ein Freilos in Runde 1, sie steht durch ihren Erfolg damit direkt in der Runde der letzten Acht.

Dabei ließ sie wenig zu. Shnaider kam zu keiner einzigen Breakchance im gesamten Match, Rybakina servierte den Sieg standesgemäß mit ihrem achten Ass aus. “Mein erstes Spiel auf Sand in diesem Jahr”, sagte Rybakina. “Ich bin sehr glücklich, dass ich gewonnen habe.”

Rybakina ist in diesem Jahr beim Porsche Tennis Grand Prix an Position 1 gesetzt, nach der verletzungsbedingen Absage der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka. Wie man das Turnier gewinnt, weiß die 26-Jährige: Sie hatte 2024 in Stuttgart den Porsche mitgenommen.

In 2026 ist Rybakina mit einem Sieg bei den Australian Open gestartet.

Am heutigen Abend tritt auch erstmals die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff in Stuttgart auf: Sie spielt gegen Liudmila Samsonova.