Porsche Tennis Grand Prix: Elena Rybakina steht erneut im Finale

Elena Rybakina steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Finale des Porsche Tennis Grand Prix. Sie schlug Mirra Andreeva mit 7:5, 6:1.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 19:43 Uhr

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Elena Rybakina

Am Freitagabend stand Rybakina noch kurz vorm Aus beim Porsche Tennis Grand Prix, zwei Matchbälle musste sie gegen Leylah Fernandez abwehren - nach einer extrem fehlerbehafteten Vorstellung.

Am Samstag sah die Welt anders aus. Vor allem im zweiten Durchgang ließ die Australian-Open-Siegerin ihrer Gegnerin, Mirra Andreeva - die gegen Iga Swiatek gewonnen hatte -, keinen Zugriff mehr aufs Spiel.

“Im ersten Satz war es recht ausgeglichen, da hat mich in den kritischen Phasen mein Aufschlag gerettet. Der zweite Satz war solide”, sagte Rybakina.

Rybakina trifft im Finale auf Karolina Muchova, die im ersten Halbfinale des Tages gegen Elina Svitolina gewann. Rybakina kann nach 2024 ihren zweiten Porsche gewinnen. Der Vorteil: Mittlerweile ist sie auch im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese hatte sie, wie sie dieser Tage erklärte, sogar in einem Porsche abgelegt.