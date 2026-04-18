Porsche Tennis Grand Prix: Karolina Muchova begeistert - und steht im Finale!

Karolina Muchova steht erstmals im Finale des Porsche Tennis Grand Prix. Die Tschechin schlug die an vier gesetzte Elina Svitolina in drei hochklassigen Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 16:38 Uhr

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© Porsche Karolina Muchova

Es ist schon ein großer Spaß, Karolina Muchova beim Tennisspielen zuzuschauen. 2023 hatte die Tschechin mit ihrem variablen Spiel das Finale der French Open erreicht, danach plagten sie Verletzungsprobleme erst am rechten, dann am linken Handgelenk. Weswegen sie im Vorjahr die linke Hand einfach aus dem Spiel ließ. In diesem Jahr aber ist die Weltranglisten-Zwölfte wieder voll da.

Gegen die grundstabile Elina Svitolina siegte sie im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prix mit 6:4, 2:6 und 6:4 - zur großen Begeisterung der Zuschauer in der Porsche Arena. Tennis mit der feinen Klinge, es zieht eben nach wie vor.

Muchova spielte den ersten Satz vorneweg, ging direkt mit zwei Breaks in Front und transportierte eines davon zur Satzführung. Durchgang zwei startete mit einem umkämpfen Aufschlagspiel, am Ende zog Svitolina davon. Und in Satz drei? Blieb alles in der Reihe, bis zum 4:4. Da schnupperte Muchova - und holte sich das Break am Ende mit einem feinen Lob, gefolgt von einem Return-Winner. Das Ende besiegelte sie mit einem Ass.

“Ich hatte Glück, sie zum Schluss zu breaken. Und dann das Selbstvertrauen, es zu schaffen”, sagte Muchova über das spannende Finish. Und ihre Taktik gegen die langen Rallyes, die Svitolina mag? “Ich habe es versucht etwas abzukürzen, etwas zu variieren."

Muchova hatte im Viertelfinale gegen Coco Gauff gewonnen, Svitolina war gegen Linda Noskova erfolgreich gewesen. In 2026 hat sie bereits 22 Matches für sich entschieden. Ebenfalls beeindruckend: Gegen Gauff hatte Muchova vor Turnierbeginn eine 0:6-, gegen Svitlona eine 0:3-Bilanz. Nun entschied sie beide Matches für sich.

Das zweite Halbfinale bestreiten Elena Rybakina und Mirra Andreeva.