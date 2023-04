Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek nach Fehlstart durch - Ons Jabeur mit Gala

Titelverteidigerin Iga Swiatek (WTA-Nr. 1) steht beim Porsche Tennis Grand Prix 2023 erneut im Halbfinale. Gegen 2018er-Siegerin Karolina Pliskova musste sie hart ackern, gewann am Ende mit 4:6, 6:1, 6:2.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 21:53 Uhr

© Porsche Iga Swiatek

Man fühlte sich etwas an Rom erinnert zu Beginn - nur andersrum: Im Finale 2021 hatte da Iga Swiatek die Höchststrafe an Karolina Pliskova verteilt, 6:0, 6:0 also gewonnen bei der einzigen Begegnung der beiden bislang auf der Tour.

Diesmal raste Pliskova davon, 4:0 stand es schnell, eine Mischung aus einem nervösen Beginn auf der Seite Swiateks und einem tollen Start von Pliskova. Dann aber kam die Polin ins Spiel, holte auf und war schon Ende des ersten Satzes die eigentlich bessere Spielerin - auch wenn Pliskova noch ein Break zur Satzführung rettete.

Satz 2 ging dann schnell an Swiatek, die auch im dritten Satz früh mit einem Break führte. Pliskova aber kämpfte und beide boten teils spektakuläre, lange Ballwechsel mit hohem Tempo - Pliskova mit ihrem flachen Spiel, Swiatek, die mit Dauer der Ballwechsel die Winkel anpeilte. Pliskova quälte Swiatek noch einige Spiele über Einstand, ohne noch mal ausgleichen zu können.

"Im ersten Satz habe ich mich schon besser gefühlt, lag halt schon zwei Breaks zurück. Aber dann habe ich besser gespielt", urteilte Swiatek.

Ons Jabeur mit Glanzleistung

Swiatek trifft nun auf Ons Jabeur, die zuvor eine Galavorstellung gegen Beatriz Haddad Maia abgeliefert hatte - 6:3, 6:0, so das Ergebnis. Zur Erinnerung: Jabeur hatte am Mittwoch gegen Jelena Ostapenko bereits mit 1:6, 3:5 zurückgelegen, dann aber einen Comebacksieg gefeiert.

"Sie nutzt andere Fähigkeiten als andere Spielerinnen, auch mit ihren Trick-Shots", blickte Swiatek auf den Halbfinal-Samstag.

Der Spielplan am Samstag

Los geht's dann ab 14 Uhr mit dem Match zwischen Aryna Sabalenka und Anastasia Potapova, die überraschend gegen Caroline Garcia gewonnen hatte (4:6, 6:3, 6:3). Ab 16 Uhr heißt es dann: Swiatek gegen Jabeur.