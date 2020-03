Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart vor Absage

Der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, der eigentlich vom 20. bis 26. April in Szene hätten gehen sollen, wird voraussichtlich nicht statfinden. Während einige Medien dies schon als Fakt verkünden, steht die offizielle Bestätigung noch aus.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2020, 06:52 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova wird die bislang letzte Siegerin in Stuttgart bleiben

Während die ATP ihren Turnierkalender bereits bereinigt hat, die Turniere vor Ende der sechswöchigen Zwangspause durch den Corona Virus etwa in der offiziellen App schon nicht mehr anzeigt, herrscht bei der WTA noch etwas mehr Optimismus. Der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart wird wohl dennoch nicht stattfinden, wie die BILD-Zeitung am Freitagabend berichtete. Sportbürgermeister Martin Schairer erklärte jedenfalls gegenüber der BILD, dass das traditionsreiche Event in diesem Jahr nicht stattfinden wird: "Die Sache ist vom Tisch." Ebenso übrigens wie das Frühlingsfest, das in unmittelbarer Nähe der Porsche Arena stattfindet.

Von offizieller Seite gab es noch keine Bestätigung der Absage. "Die Stadt Stuttgart hat keinen konkreten Zeitraum für die heute getroffenen Maßnahmen angegeben. Daher können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob und in welcher Form der Grand Prix stattfinden kann. Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns in jedem Fall oberste Priorität, und wir sind im ständigen Austausch mit den verantwortlichen Behörden und der WTA.“ Eine Idee wäre, das Turnier unterAusschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

Im vergangenen Jahr hatte sich die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova den Titel im Einzel geholt. Die Tschechin besiegte im Endspiel Anett Kontaveit aus Estland. Im Jahr zuvor war der Titel an Karolina Pliskova gegangen. Letzte deutsche Siegerin war Laura Siegemund 2017, Angelique Kerber hatte 2015 und 2016 triumphiert.