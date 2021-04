Positiver COVID-19-Test - Medvedev raus aus Monte Carlo!

Daniil Medvedev musste seine Teilnahme beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo zurückziehen, Der Russe lieferte einen positiven COVID-19-Test ab und musste in Isolation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 11:30 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev muss nun erst einmal pausieren

Viel Freude hat Daniil Medvedev mit Sandplatztennis ohnehin nicht - nun aber muss der Russe eine Pause einlegen, die ihm so sicher nicht gelegen kommt. Medvedev lieferte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo einen positiven COVID-19-Test ab. Und musste seine Teilnahme am Traditionsturnier im Fürstentum absagen.

Medvedev war in Monte Carlo an Position zwei gesetzt und hätte es in Runde zwei entweder mit Nikoloz Basilashvili oder Filip Krajinovic zu tun bekommen. Den Platz des Mannes aus Moskau nimmt nun Lucky Loser Juan Ignacio Londero ein.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo