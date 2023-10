Preisgeld-Ranking: Djokovic vorne – 5 Ladies in den Top 10

Novak Djokovic ist nicht nur auf dem Platz noch immer das Maß der Dinge. Auch auf dem Bankkonto macht dem Serben niemand was vor. Er führt das vorläufige Preisgeld-Ranking für 2023. In den Top 10 finden sich aber auch fünf Frauen, die in diesem Jahr bereits sehr gut verdient haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 13:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Selbst das Auslassen der Asien-Tour hat Novak Djokovic nicht von der Spitze des Preisgeld-Rankings für das bisherige Jahr 2023 verdrängen können. Mit 10,59 Millionen US-Dollar führt der Serbe auch diese Rangliste an, gefolgt von Carlos Alcaraz mit 9,6 Millionen US-Dollar und Daniil Medvedev mit 7,83 Millionen US-Dollar.

Direkt dahinter finden sich jedoch drei Frauen auf den nächsten Plätzen: Aryna Sabalenka (7,55 Mio. US-Dollar), Iga Swiatek (6,78 Mio. US-Dollar) und Coco Gauff (5,98 Mio. US-Dollar).

Danach wechseln sich die Geschlechter auf den folgenden Plätzen ab: Jannik Sinner mit 5,19 Millionen US-Dollar, Jelena Rybakina mit 5,10 Millionen US-Dollar, Andrej Rublev mit 4,73 Millionen US-Dollar und Jessica Pegula mit 4,32 Millionen US-Dollar.

In dieser Liste zeigt sich, dass die Gleichberechtigung im Profitennis bereits sehr weit fortgeschritten ist.