Premium Tour: Taylor Fritz möchte Anleihen beim Golf nehmen

Das Gespenst einer Premium Tour geht im Tenniszirkus um. Und Taylor Fritz hat auch schon eine Idee, wie diese aussehen könnte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 14:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Taylor Fritz hätte da mal einen Vorschlag

Taylor Fritz hat in der abgelaufenen Saison 77 Matches absolviert, da sind neben den Verpflichtungen auf der ATP-Tour auch jene im amerikanischen Team beim United Cup mitgezählt. Streng genommen hat letzterer ja auch zur Tour gezählt. Bei insgesamt 26 Turnieren stand die Nummer eins der USA im Raster, so auch bei kleineren Events wie in München.

Das ist Fritz aber offenbar ein wenig zu viel geworden. In der Theorie. Denn der 26-Jährige hat ja schon vor ein paar Tagen erklärt, dass er einer Premium Tour, die sich aus einem Zusammenschluss zwischen den vier Majors und den ATP-Masters-1000-Turnieren ergeben würde, positiv gegenüberstünde. Diesem Kommentar wollte Fritz nun aber noch etwas anfügen. Für alle Leute, die „nicht lesen können“, wie er beim Kurznachrichtendienst X schrieb.

Fritz möchte maximal 14 Turniere

„Wenn ich von einer eigenen oder Premium Tour spreche, dann meine ich nicht nur die Top-Spieler. Sondern, wie schon gesagt, die „Haupt-Top-Tour“ sollte aus den besten 100 bis 120 Spielern bestehen, die wie die besten 125 Spieler auf der PGA Tour eine Tourkarte bekommen. Und am Ende des Jahres steigen ein paar Leute ab. Und ein paar auf.“ Eine geschlossene Gesellschaft also, die Taylor Fritz da vorschwebt.

Als optimale Anzahl der Turniere schweben Fritz zwölf bis 14 Veranstaltungen vor, allesamt mit 128er-Raster. Was eine deutliche Reduzierung seiner eigenen Belastung und der seiner Konkurrenten entsprechen würde.

Er gehe zwar nicht davon aus, dass dies jemals eintreten wird. Aber wenn doch, dann wäre es auch für die Fans einfacher, dem Sport zu folgen.