Qinwen Zheng muss für Heimspiele in Wuhan und Ningbo passen

Nach der Verletzungsaufgabe bei ihrem Comeback bei den China Open in Peking muss Olympiasiegerin Qinwen Zheng erneut pausieren und sagte ihre Turnierstarts auf heimischem Boden bei den WTA-Turnieren in Wuhan und Ningbo ab.

Von außen betrachtet wirkte es lange Zeit, als wäre das Comeback der Chinesin Qinwen Zheng bei den China Open in Peking als absolut gelungen zu bewerten. Bei ihrem ersten Start nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon, dem eine Operation am rechten Ellbogen folgte, besiegte sie beim 500er-Event erst die Kolumbianerin Emilia Arango souverän in zwei Sätzen und agierte gegen Linda Noskova zwei Sätze lang komplett auf Augenhöhe, ehe sie gegen die Tschechin im dritten Durchgang aufgeben musste.

Trotz aller Warnungen ihres Teams wollte die Olympiasiegerin von Paris ihr Comeback unbedingt vor heimischem Publikum geben und entschied sich deshalb für einen Start in der chinesischen Hauptstadt, der mit erneuten Beschwerden in ihrem operierten Ellbogen endete.

Umso mehr wird es die 22-Jährige schmerzen, ausgerechnet die nächsten beiden Turniere in ihrer Heimat zu verpassen. Neben dem Start in Wuhan, in deren Provinz Hubei sie geboren ist, ließ sie auch die Absage des darauffolgenden 500er-Turniers in Ningbo folgen.