WTA Peking: Qinwen Zheng feiert erfolgreiches Comeback

Olympiasiegerin Qinwen Zheng ist mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Emiliana Arango beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking erfolgreich wieder in den Profizirkus zurückgekehrt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 16:44 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng ist schon wieder gut in Form

Knapp dre Monate hat Qinwen Zheng nach ihrer Auftaktniederlage in Wimbledon gegen Katerina Siniakova pausiert, jetzt ist die Olympiasiegern vom 2024 in Paris wieder da. Und Zheng startete in Peking mit einem 6:3 und 6:2 gegen Emiliana Arango gleich eindrucksvoll.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Emma Raducanu. Die Britin gewann gegen Cristina Bucsa im letzten Match des Samstags mit 6:3 und 6:3. Davor hatte Aliaksandra Sasnovich für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Belarussin lag gegen Naomi Osaka schon mit Satz und Break zurück, gewann dann aber doch noch mit 1:6, 6:4 und 6.2.

Turnierfavoritin Iga Świątek hat ebenso wie Mirra Andreeva einen problemlosen Ersteinsatz hingelegt. Swiatek besiegte Yue Yuan mit 6:0 und 6:3. Andreeva ließ Lin Zhu beim 6:2 und 6:2 keine Chance.

