Quiet, please - der tennisnet-Podcast: Auf gut Glück nach Basel!

Diesmal gehen wir ganz tief rein in die Hintergründe der Tennistour - Alexander Antonitsch, der Turnierdirektor in Kitzbühel, und Christopher Kas, Coach von Peter Gojowczyk, erläutern, wie schwierig die Terminplanung für all jene ist, die nicht ganz vorne in der Weltrangliste spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2020, 20:57 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast - Episode 7

Wie sieht das eigentlich aus für jene Spieler, die nicht die Planungssicherheit der besten 50 der Welt genießen? Und wie gehen die Turnierdirektoren mit diesen Unsicherheiten um? Alexander Antonitsch berichtet von schweißdurchtränkten Freitagabenden in Kitzbühel, Christopher Kas von einer kritischen Entscheidung, die für seinen Schützling Peter Gojowczyk dann glücklicherweise optimal ausgefallen war. Einfach auf den Play-Button klicken und reinhören!