"Quiet, please": Kohlmann, Koubek, Kas, Antonitsch - Davis-Cup-Klassiker

Ausgabe 10 von "Quiet, please - dem tennisnet-Podcast". Und wir haben uns aufgeteilt - schließlich tritt das deutsche Davis-Cup-Team gegen Weißrussland ja in Düsseldorf an, und die Österreicher gegen Uruguay in Premstätten

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 16:07 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Was zeichnet Jan-Lennard Struff als Davis-Cup-Spieler aus? Wie viel Selbstvertrauen hat Jurij Rodionov? Wer ist nochmal mit dem Helikopter zum Davis Cup angereist? Und: Was ist von der legendären Partie zwischen Stefan Koubek und Christopher Kas heute noch präsent?

Einfach den Play-Button klicken und reinhören!