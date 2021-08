Race to Milan: Brandon Nakashima auf dem Weg zum #NextGen-Masters

Mit seiner zweiten Finalteilnahme innerhalb einer Woche hat sich der amerikanische Youngster Brandon Nakashima unter die besten acht Spieler für das #NextGen-Masters in Mailand katapultiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2021, 12:53 Uhr

© Getty Images Zwei Finali innerhalb von zwei Wochen: Brandon Nakashima

Schön langsam nimmt die reguläre ATP-Weltrangliste wieder jene Form an, die den tatsächlichen Kräfte-Verhältnissen der letzten zwölf Monate entspricht. Noch werden einige Altlasten mitgeführt, Dominic Thiem etwa darf sich immer noch an 500 Punkten für seinen Triumph in Indian Wells erfreuen. Die Wahrheit über die aktuelle Saison geben aber die beiden Jahreswertungen wieder: Das Race to Turin für die allgemeine Klasse. Und das Race to Turin für jene Spieler, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Brandon Nakashima gehört zu dieser Gruppe, der US-Amerikaner feiert am heutigen Dienstag seinen 20. Geburtstag. Nakashima ist mit aufeinanderfolgenden Finalteilnahmen in Los Cabos und Atlanta unter die Top 100 der ATP-Charts gestürmt, im Rennen der Nachwuchskräfte liegt er auf Position sechs. Und hätte, Stand jetzt, als einer von drei US-Amerikanern einen Platz beim #NextGen-Masters sicher. Die anderen beiden Aspiranten sind Sebastian Korda und Jenson Brooksby.

Sinner mit Hoffnungen auf die ATP Finals?

Angeführt wird die Wertung von Jannik Sinner, der das Jahr 2021 stark begonnen hat, in letzter Zeit aber etwas ins Straucheln gekommen ist. Vergangene Woche in Atlanta musste sich Sinner bereits bei seinem ersten Auftritt Christopher O´Connell geschlagen geben. Die Idee, dass mit dem Südtiroler neben Matteo Berrettini ein zweiter Hausherr bei den ATP Finals in Turin am Start ist, wird jedenfalls nur dann Früchte tragen, wenn Sinner bei den kommenden ATP-Masters-1000-Turnieren ordentlich punktet. Noch besser natürlich bei den US Open.

Gute Aussichten auf zumindest Mailand hat Lorenzo Musetti als Vierter der #NextGen-Jahrescharts. Die drei übrigen Startplätze würden nach aktueller Zählung an Félix Auger-Aliassmime, Carlos Alcaraz und Juan Manuel Cerundolo gehen. Mit Ausnahme von Musetti, Cerundolo und Alcaraz ist die gesamte #NextGen-Spitze übrigens in dieser Woche in Washington am Start.

