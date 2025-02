Rafael Nadal: 94-Millionen-Euro-Deal für seine Academy

Wie dieser Tage bekannt wurde, hat Superstar Rafael Nadal einen Teil seiner Rafa Nadal Academy verkauft - für ein hübsches Sümmchen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 13:14 Uhr

Solltet ihr Rafael Nadal dieser Tage aus einem Feinkost-Lädchen in Manacor schlurfen sehen, keine Sorge: Er kann sich's leisten. Denn wie mehrere Medien berichten, hat Nadal einen ziemlich großen Deal getätigt - und 44,9 Prozent seiner Rafa Nadal Tennis Academy in Manacor an die Investmentfirma GPF verkauft. Für stolze 94,1 Millionen Euro.

Nadal behält allerdings nach wie vor die Mehrheit und hat damit weiterhin das Sagen über seine Tennisakademie.

Die Rafa Nadal Academy ist die erste ihrer Art und wurde 2016 eröffnet. Mittlerweile hat Nadal auch Zweigstellen in Hongkong, Kuwait und Griechenland. Auch in Saudi-Arabien gibt es Gespräche um eine Akademie.

In Manacor gibt es 23 Hartplätze, 20 Sandplätze, 12 Padelcourts, 2 Squasheinrichtungen, ein Fußballfeld zwei Schwimmbäder und, und, und. Gemäß der offiziellen Website besuchen mehr als 3.500 Nachwuchsspieler die Academy pro Jahr - und mehr als 4.500 erwachsene Tennisspieler.