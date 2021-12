Rafael Nadal: "Dann werde ich wieder um alles kämpfen können"

Rafael Nadal hat sich im Vorfeld der Mubadala World Tennis Championships zu seiner aktuellen physischen Verfassung geäußert. Und dabei seinen Fans durchaus Mut zur Hoffnung gemacht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 18:28 Uhr

Rafael Nadal will 2022 wieder jubeln

Rafael Nadal gegen Andy Murray - ein großes Endspiel vergangener Tage - wird es also morgen am zweiten Tag der Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi zu sehen geben. Zuletzt trafen die beiden Veteranen vor gut fünfeinhalb Jahren aufeinander, damals im Semifinale des ATP-Masters-1000-Events von Madrid. Mit dem besseren Ende für den Schotten, der in der Folge lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hatte. So auch in den letzten Monaten Nadal, der die Saison 2021 verführt beenden musste.

Und nun in Abu Dhabi also auf Exhibition-Niveau sein Comeback feiern wird. Für Nadal ein wichtiges Turniers, fällt die Vorbereitung auf die Australian Open im Januar in dieser Saison äußerst schlank aus. "Wenn alles gut läuft, werde ich nur ein Turnier vor den Australian Open spielen. Diese zwei möglichen Spiele hier und die Anzahl der Stunden auf dem Platz auf Wettkampfniveau werden nicht zu viel sein für ein so anspruchsvolles Turnier wie Melbourne, aber das Wichtigste ist immer das Gleiche: gesund zu sein", erklärte der Spanier im Vorfeld des Show-Turniers. "Wenn das der Fall ist, habe ich immer noch das Feuer in mir, weiter für meine Ziele zu kämpfen."

Nadal - Das Wichtigste ist Beschwerdefreiheit

Der Spanier macht keinen Hehl daraus, dass seine Leistungsfähigkeit mit seiner körperlichen Fitness steht wie auch falle: "Ich hoffe wirklich, dass der Fuß immer besser wird, damit ich wieder auf das Niveau komme, auf dem ich sein möchte. Wenn ich in der Lage bin, ohne Einschränkungen zu spielen, werde ich wieder um alles kämpfen können. Das ist mein Ziel", erklärt der Spanier, der 2021 bei nur zwei von vier Grand-Slam-Turnieren an den Start gehen konnte. Seit seinem Halbfinalaus bei den French Open hat der Mallorquiner überhaupt nur zwei Matches bestreiten können.

Nichtsdestoweniger zeigte sich der Spanier zuversichtlich, dass er schon bald wieder zurück auf sein altes Niveau kommen könne: "Meine Erfahrung sagt mir, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können", so der Iberer. Nur um dann - vielleicht unbewusst - Einblick in seine derzeitige Verfassung zu geben: "Was heute unmöglich oder fast unmöglich erscheint, weiß niemand, wie es in einem Monat aussehen wird", erklärte Nadal, der 2022 auf den ATP Cup verzichten wird und sich stattdessen bei einem ATP-250-Event in Melbourne den Feinschliff für die Australian Open holen will.