Rafael Nadal: "Der Tank war bereits leer"

Rafael Nadal hat kürzlich wieder zum Schläger gegriffen, für eine Trainingseinheit mit Alexandra Eala.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 21:48 Uhr

© Getty Images

Er habe seit seinem Karriereende vor einem Jahr nicht mehr Tennis gespielt, hatte Rafael Nadal vor einiger Zeit erklärt - vor einer Woche gab es dann doch die lang ersehnten Bilder von “Rafa” auf dem Court. Immerhin für eine Trainingssession mit Alexandra Eala, die in seiner Academy trainiert. Es habe sich “großartig” angefühlt, wieder auf dem Platz zu stehen, frohlockte Nadal anschließend via Instagram.

Nadal: “Am Ende nicht so glücklich, wie jemand wie ich es sein sollte”

In einem Gespräch mit Movistar+ klang das allerdings vorsichtiger. 45 Minuten seien es gewesen, er sei angefragt worden und habe das gerne getan. “Solange ich nicht rennen muss, ist das okay”, erklärte Nadal. Über seine Academy sei er nach wie vor im Tennis involviert, auch wenn er das tägliche Geschehen nicht mehr derart verfolge wie früher.

Und der Adrenalinkick, den Tennis ihm stets gegeben habe? Hxier habe er seinen Frieden gefunden, als dass er nicht mehr täglich Leistung bringen müsse. “Manchmal zehrt es an einem, wenn man unter unpassenden Bedingungen antreten muss, und man ist am Ende nicht so glücklich, wie jemand wie ich es sein sollte”, ließ Nadal offenbar vor allem auf die letzten Monate seiner Laufbahn blicken, in denen er nicht mehr so recht auf die Beine kam. “Das Schlimme daran ist, dass letztendlich eine für mich außergewöhnlich schöne und aufregende Zeit zu Ende gegangen ist. Etwas, das mir wirklich am Herzen lag, ist vorbei: der Wettkampf auf höchstem Niveau. Dieses Adrenalin bleibt für immer. Ich glaube, man ersetzt es durch viele andere Dinge im Leben, die in vielerlei Hinsicht besser sein können. Aber was man im Sport findet, ist anderswo nur schwer zu finden.”

Auf seinen Rücktritt sei er aber letzten Endes vorbereitet gewesen, weil er alle realistischen Optionen zum Weitermachen auf dem gewünschten Level gezogen habe. “Der Tank war bereits leer”, so Nadal.