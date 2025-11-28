Rafael Nadal eröffnet Akademie in Brasilien

Rafael Nadal wird in wenigen Jahren seine erste Akademie in Südamerika eröffnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2025, 12:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images So schnell wird es Rafael Nadal nicht fad

Fad wird es Rafael Nadal so schnell offenbar nicht: Wie in dieser Woche bekanntwurde, plant der 22-fache Grand-Slam-Sieger die Eröffnung einer neuen Akademie in Brasilien. Ende 2028 soll die “Rafa Nadal Academy” in Porto Belo für “Spieler aller Altersklassen und Spielstärken” ihre Pforten öffnen.

Die Anlage wird insgesamt über 17 Tennisplätze und acht Padelcourts verfügen. Der neue Komplex wird Teil des Projekts “All Resort Resort Club Residence” sein, im Zuge dessen eine der innovativsten Freizeit- und Sportdestinationen Brasiliens entstehen soll.

Expansion nach Südamerika

“Wir freuen uns sehr, dass die internationale Expansion der Akademie nun auch Südamerika erreicht. Brasilien hat eine große Leidenschaft für Sport und ich bin sicher, dass das Projekt ein Erfolg werden wird”, erklärte Nadal.

Neben der “Rafa Nadal Academy” auf Mallorca betreibt der ehemalige Weltranglistenerste derzeit bereits Akademien in Kuwait, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Griechenland, Marbella, Hongkong und Ägypten.